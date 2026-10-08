İsrail Başbakanı Netanyahu SNSD'yi tebrik etti, Boşnak ve Hırvat üyeleri anmadı - Son Dakika
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İsrail Başbakanı Netanyahu SNSD'yi tebrik etti, Boşnak ve Hırvat üyeleri anmadı

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Bosna Hersek'teki genel seçimlerde Sırp Cumhuriyeti seçimlerini kazanan SNSD'yi tebrik etti. Netanyahu, SNSD liderleri için 'büyük dostlarım' derken, Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak ve Hırvat üyelerinden söz etmemesi dikkati çekti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Bosna Hersek'teki genel seçimlerde, iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) seçimlerini kazanan Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliği'ni (SNSD) tebrik etti.p

Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, SNSD liderleri için "büyük dostlarım" ifadesini kullandı.

Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan RS'nin görevden alınan ayrılıkçı başkanı Milorad Dodik, Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyeliğine tekrar seçilen Zeljka Cvijanovic ve RS başkanlığına seçilen Savo Minic'i tebrik eden Netanyahu, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti ile İsrail arasında teknoloji, enerji, güvenlik gibi alanlarda işbirliğini genişletme beklentisini aktardı.

Netanyahu'nun açıklamasında Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyeliğine yeniden seçilen Denis Becirovic ile Hırvat üyeliğine seçilen Darijana Filipovic'ten bahsetmemesi ve Sırp Cumhuriyeti'nden bağımsız bir devlet gibi söz etmesi dikkati çekti.

Ayrılıkçı söylemlerini İsrail'de tekrarlamıştı

Sırp Cumhuriyeti'nin geçici Başkanı Ana Trisic-Babic ve Dodik 29 Ocak'ta İsrail'i ziyaret etmiş ve burada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yanı sıra İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile görüşmüştü.

Dodik, Netanyahu ile görüşmesinde de RS'nin bağımsızlığı iddiasını gündeme getirdiğini açıklamıştı.

Bosna Hersek genel seçimleri

Bosna Hersek'teki genel seçimde, devletin en üst mevkisi olan Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyeliğine yeniden seçilen Denis Becirovic ve Hırvat üyeliğine seçilen Darijana Filipovic ile Sırp üyeliğine tekrar seçilen Zeljka Cvijanovic, zafer ilan etmişti.

Ülkedeki iki entiteden biri olan RS başkanlığını ise SNSD adayı Savo Minic kazanmıştı.

Bosna Hersek siyasi sistemi

Bosna Hersek, 1995 Dayton Barış Antlaşması ile kurulan ve etnik dengelere dayanan karmaşık bir devlet yapısına sahiptir.

Devletin üst siyasi yapısını Boşnak Entitesi, Sırp Entitesi ve özel bir özerk bölge olan Brcko bölgesi oluşturmaktadır.

Ülkenin devlet başkanlığı makamı; halk tarafından seçilen Boşnak, Hırvat ve Sırp olmak üzere 3 üyeden oluşan bir Devlet Başkanlığı Konseyi tarafından yürütülür.

Bu 3 üye, 4 yıllık görev süreleri boyunca eşitliği sağlamak adına 8 ayda bir sıra ile konsey başkanlığını (devlet başkanlığını) üstlenir.

Kaynak: AA
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