İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Protesto Eden Göstericiler Washington Sokaklarını Doldurdu - Son Dakika
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İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Protesto Eden Göstericiler Washington Sokaklarını Doldurdu

ABD Kongresinde konuşma yapmak üzere Washington'da bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu protesto etmek isteyen binlerce Filistin destekçisi gösterici başkent sokaklarını doldurdu. Göstericiler, Netanyahu'nun Gazze politikasına tepkilerini ortaya koymak için toplandı ve Pennsylvania Caddesi'ni trafiğe kapattı. Protestoya Amerikalı Müslümanlar, Filistinliler, Yahudi sivil toplum örgütleri ve insan hakları aktivistleri de katıldı. Göstericiler, Netanyahu aleyhinde sloganlar atarken, İsrail politikalarını eleştirdi ve ABD Başkanı Biden'ı da hedef aldı. Protestolar, Kongre binasına yaklaştırılmayan göstericilerin Beyaz Saray ile Kongre binası arasındaki ana arterlerde devam etti.

25.07.2024 00:01
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ABD Kongresinde konuşma yapmak üzere Washington'da bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu protesto etmek isteyen binlerce Filistin destekçisi gösterici başkent sokaklarını doldurdu.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze politikasına tepkilerini ortaya koymak üzere toplanan binlerce kişi, Washington'da Beyaz Saray ile Kongre arasındaki ana güzergah olan Pennsylvania Caddesi'ni trafiğe kapattı.

Amerikalı Müslümanlar ve Filistinliler kadar Netanyahu'nun politikalarına karşı çıkan çok sayıda Yahudi sivil toplum örgütü ile insan hakları aktivistleri de İsrail Başbakanı'nı protesto için bir araya geldi.

Ellerinde "Gazze'de hemen ateşkes", "Soykırımcı Bibi", "Soykırımcı Biden", "Özgür Filistin" ve benzeri yazıları içeren pankartlar taşıyan göstericiler, sık sık Netanyahu aleyhinde slogan attı.

Göstericilerden Netanyahu'nun Kongre konuşmasına tepki

AA muhabirine görüşlerini dile getiren Yahudi göstericilerden Jane Hirschmann, kendisinin Holokost'tan kurtulan bir kişi olduğunu ve Filistinlilerin yaşadıklarını hissettiğini belirtti.

Hirschmann, "Başkan Biden, İsrail'i silahlandırmayı durdurmalı. Önce ateşkes için çağrı yapıp sonra 250 kiloluk bomba gönderemezsiniz. Daha yeni 14 milyar dolarlık fon gönderdi." sözleriyle ABD Başkanı Biden'ı hedef aldı.

Anti-siyonist Haham David Feldman, New York'tan Washington'a sadece Netanyahu'yu protesto etmek için geldiğini belirterek, "Savaş suçlusu Netanyahu birazdan Kongre'de konuşacak, bu savaş suçlusunun burada olmasından rahatsızlık duyuyoruz." dedi.

Yahudilik ile siyonizm arasında büyük fark olduğunu, siyonizmin politik bir aparat olduğunu vurgulayan Feldman, "İnsanların şunu anlamasını istiyoruz, Filistin bizim düşmanımız değil. Biz, Filistinlilerle siyonizmin icat edildiği 1920'lerden önce barış içinde yaşıyorduk. Buradaki problem Filistin'in işgal edilmiş olmasıdır." şeklinde konuştu.

Sadece ateşkesin yeterli olmayacağını belirten Feldman, işgal edilmiş toprakların Filistin halkına geri verilmesi gerektiğini ve ancak o zaman kalıcı bir barışın sağlanacağını kaydetti.

Scott McCullion adlı Amerikalı protestocu da Netanyahu'nun bir "savaş suçlusu" olduğunu ve çoktan tutuklanması gerektiğini söyledi.

İsrail politikalarını uzun yıllardır protesto ettiğini dile getiren McCullion, Biden yönetiminin de İsrail'e verdiği destekle "savaş suçlarına ortaklık ettiği" değerlendirmesini yaptı.

Göstericilerden Suzan Almutawa da İsrail'e koşulsuz destek veren ABD yönetiminin, "Amerikan halkının çıkarlarına hizmet etmediğini" anlaması ve bu ülkeye silah göndermeyi bırakması gerektiğini vurguladı.

Mckenzie Manns ve Anthony Cheatham adlı Amerikalı göstericiler de Biden ve Trump'ın, Netanyahu ile görüşmemesi gerektiğini belirterek, Amerikalı siyasetçilerin, bir "savaş suçlusu" olan Netanyahu ile görüşmesine karşı olduklarını dile getirdi.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı Kongre binasına yaklaştırılmayan göstericilerin gün boyunca Beyaz Saray ile Kongre binası arasındaki ana arterlerde protestolarına devam etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Protesto Eden Göstericiler Washington Sokaklarını Doldurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Protesto Eden Göstericiler Washington Sokaklarını Doldurdu - Son Dakika
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