İsrail Baskınında 6 Filistinli Boğulma Tehlikesi Geçirdi

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentine bağlı Faria Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında attığı göz yaşartıcı gaz nedeniyle 6 Filistinli boğulma tehlikesi geçirdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Faria Mülteci Kampı'na yönelik baskın sırasında göz yaşartıcı gazdan etkilenen 6 kişiye müdahale edildiği ve bu kişilerin tedavilerinin olay yerinde yapıldığı belirtildi.

İsrail ordusu, Ramallah ve El-Bire vilayetine bağlı El-Bire kenti ile El-Mugayyir köyüne baskın düzenlerken, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler de İsrail askerlerinin koruması altında El-Halil kentinin Eski Şehir bölgesine girdi.

Filistin'in Sesi radyosu ise İsrail askerlerinin Ramallah'ın kuzeydoğusundaki El-Mugayyir köyüne baskın yaptığını ve Filistinlilere ait evlere doğru göz yaşartıcı gaz bombası attığını aktardı.