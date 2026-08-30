İsrail Baskınında 6 Filistinli Boğulma Tehlikesi Geçirdi
İsrail ordusunun Tubas'taki Faria Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 6 Filistinli gazdan etkilendi.
İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentine bağlı Faria Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında attığı göz yaşartıcı gaz nedeniyle 6 Filistinli boğulma tehlikesi geçirdi.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Faria Mülteci Kampı'na yönelik baskın sırasında göz yaşartıcı gazdan etkilenen 6 kişiye müdahale edildiği ve bu kişilerin tedavilerinin olay yerinde yapıldığı belirtildi.
İsrail ordusu, Ramallah ve El-Bire vilayetine bağlı El-Bire kenti ile El-Mugayyir köyüne baskın düzenlerken, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler de İsrail askerlerinin koruması altında El-Halil kentinin Eski Şehir bölgesine girdi.
Filistin'in Sesi radyosu ise İsrail askerlerinin Ramallah'ın kuzeydoğusundaki El-Mugayyir köyüne baskın yaptığını ve Filistinlilere ait evlere doğru göz yaşartıcı gaz bombası attığını aktardı.
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