İsrail Bayrağına Tepki

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İsrail Dışişleri Bakanlığı, Ürdün Barosu Başkan Yardımcısı Velid el-Advan'ın Filistinlilerin öldürülmesine tepki olarak başkent Amman'daki baro girişine çizilen İsrail bayrağına basarak poz vermesini kınadı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oren Marmorstein, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail bayrağının baro binasının girişine çizilmesinin ve içeri girenlerin bayrağın üzerine basmasının, İsrail ile Ürdün arasındaki barış anlaşmasının ruhuna aykırı bir eylem olduğunu öne sürdü.

Marmorstein, İsrail'in Amman yönetiminden olayı kınamasını ve benzer olayların yaşanmasını önleyecek tedbirler almasını talep ettiğini aktardı.

Ürdün makamlarından kınama gelmemesinin "endişe verici" olduğunu ifade eden Marmorstein, İsrail'deki Ürdün Büyükelçiliğine resmi bir protesto ileterek, bu tür olayların gelecekte tekrarlanmamasının sağlanması istediklerini kaydetti.

"Bu bayrak, gerçek sahipleri Filistinliler olan bir toprağın işgalcilerini temsil ediyor"

Ürdün Barosu Başkan Yardımcısı Velid el-Advan, Filistinlilerin öldürülmesine tepki olarak Amman'daki baro girişine konulan İsrail bayrağına basarak paylaşım yapmıştı.

Advan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail bir işgalcidir, Filistin davanın sahibidir, İsrail ordusu insan haklarını ve uluslararası hukuku ihlal ediyor. Sendika girişinin zeminine (İsrail) bayrak çizilmişti ve ben de üzerine bastığım bir fotoğraf çektim ve fotoğraf viral oldu. Bunu göğsümde bir onur nişanesi olarak taşırım. Bu bayrak, gerçek sahipleri Filistinliler olan bir toprağın işgalcilerini temsil ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

"Eylemi, İsrail'in Filistinli masum insanları, çocukları, yaşlıları ve kadınları katletmesine yanıt olarak" yaptığını vurgulayan Advan, İsrail'in tüm uluslararası hukuku ve insan haklarını ihlal ettiğini kaydetmişti.