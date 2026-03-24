İsrail'de Casusluk Suçlaması: Haredi Kardeşler

24.03.2026 18:51
Ultra-Ortodoks iki kardeş, İran adına casusluk ve sahte asker kimliği kullanmakla suçlanıyor.

İsrail'de Ultra-Ortodoks Yahudi (Harediler) iki kardeş hakkında "asker kimliğine bürünme ve para karşılığında İran adına casusluk yapma" suçlamasıyla iddianame hazırlandığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Kudüs'te yaşayan iki kardeşin Haredi Yahudilerinden olduğu ve İran adına casusluk yapmakla suçlandıkları belirtildi.

Haklarında iddianame hazırlanan kardeşlerden birinin sosyal medyadan elde ettiği genç bir askerin kimliği ile sahtecilik yaparak asker kılığına girdiği ifade edildi.

Sanıkların yapay zekayla düzenledikleri sahte belgeleri İran istihbarat birimlerine, özellikle David adlı bir İranlı ajana, 100 bin şekelden (32 bin dolar) fazla para karşılığında satıldığı iddia edildi.

Ultra-Ortodoks Yahudi iki kardeşin, İranlı ajana ABD-İsrail'in İran'a saldırıları ve altyapıyı hedef alma hazırlıklarına ilişkin bilgiler verdiği ileri sürüldü.

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, iddianamede baş sanığın İranlı ajana, "İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Mayıs 2024'te meydana gelen helikopter kazasındaki ölümünün arkasında İsrail'in bulunduğunu iddia ettiği" belirtildi.

Haberde, sanığın "bunun kanıtlanmasının istenmesi üzerine yapay zeka kullanılarak 8200 birimine aitmiş gibi gösterilen, helikopter kazasına ilişkin detaylar ile İsrail'in olaya karıştığını ima eden bilgiler içeren sahte bir belge hazırladığı" aktarıldı.

Baş sanığın "yabancı bir ajanla iletişim kurma, düşmana bilgi verme ve sahte kimlik oluşturma", ikinci sanığın ise "düşmana bilgi verme" suçlamalarıyla yargılanacağı ifade edildi.

Kaynak: AA

