İsrail'de İşgal Planına İtiraz

İsrail'de muhalif liderler, Başbakan Binyamin Netanyahu yönetimindeki hükümetin Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onaylamasına tepki gösterdi.

Ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Güvenlik Kabinesi'nin aldığı işgal kararını daha fazla yıkıma yol açacak bir "felaket" olarak niteledi.

Lapid, kabinenin işgal kararını İsrail ordusu ve güvenlik güçlerinin itiraz etmesine rağmen alındığı belirtti.

İşgal kararıyla kabinedeki bazı aşırı sağcı bakanların Netanyahu'yu, Gazze'deki İsrailli esirlerin ölümüne, çatışmalarda çok sayıda İsrail askerinin öldürülmesine ve Tel Aviv'e milyarca dolara mal olacak bir sürece sürüklediğini kaydeden Lapid, bu saldırıların aylarca sürebileceğini ifade etti.

"Bu karar esirler için idam cezası"

Muhalif lider Yair Golan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla işgal kararına tepki gösterdi.

Golan, işgal kararın Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in itirazlarına rağmen alındığını ve "nesiller boyu sürecek bir felaket olduğunu" belirtti.

İşgal kararının Gazze'deki esirler için "idam cezası" olduğunu ifade eden Golan, Netanyahu hükümetinin devrilmesinin "hayatlar kurtaracağı" yorumunda bulundu.

"Netanyahu koltuğu uğruna İsrail vatandaşlarının güvenliğini feda ediyor"

Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman ise işgal kararının güvenlik kaygılarına ve Gazze'ye saldırıların hedeflerine aykırı olduğunu kaydetti.

Liberman, "7 Ekim başbakanı (Netanyahu), koltuğu uğruna bir kez daha İsrail vatandaşlarının güvenliğini feda ediyor." ifadesini kullandı.