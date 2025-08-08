İsrail'de İşgal Planına İtiraz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail'de İşgal Planına İtiraz

08.08.2025 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muhalif liderler, Netanyahu'nun Gazze işgal planını felaket olarak nitelendiriyor.

İsrail'de muhalif liderler, Başbakan Binyamin Netanyahu yönetimindeki hükümetin Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onaylamasına tepki gösterdi.

Ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Güvenlik Kabinesi'nin aldığı işgal kararını daha fazla yıkıma yol açacak bir "felaket" olarak niteledi.

Lapid, kabinenin işgal kararını İsrail ordusu ve güvenlik güçlerinin itiraz etmesine rağmen alındığı belirtti.

İşgal kararıyla kabinedeki bazı aşırı sağcı bakanların Netanyahu'yu, Gazze'deki İsrailli esirlerin ölümüne, çatışmalarda çok sayıda İsrail askerinin öldürülmesine ve Tel Aviv'e milyarca dolara mal olacak bir sürece sürüklediğini kaydeden Lapid, bu saldırıların aylarca sürebileceğini ifade etti.

"Bu karar esirler için idam cezası"

Muhalif lider Yair Golan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla işgal kararına tepki gösterdi.

Golan, işgal kararın Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in itirazlarına rağmen alındığını ve "nesiller boyu sürecek bir felaket olduğunu" belirtti.

İşgal kararının Gazze'deki esirler için "idam cezası" olduğunu ifade eden Golan, Netanyahu hükümetinin devrilmesinin "hayatlar kurtaracağı" yorumunda bulundu.

"Netanyahu koltuğu uğruna İsrail vatandaşlarının güvenliğini feda ediyor"

Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman ise işgal kararının güvenlik kaygılarına ve Gazze'ye saldırıların hedeflerine aykırı olduğunu kaydetti.

Liberman, "7 Ekim başbakanı (Netanyahu), koltuğu uğruna bir kez daha İsrail vatandaşlarının güvenliğini feda ediyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Binyamin Netanyahu, İnsan Hakları, Yair Lapid, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de İşgal Planına İtiraz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
DMM sahte diploma ile ilgili iddiaları tek tek yanıtladı DMM sahte diploma ile ilgili iddiaları tek tek yanıtladı
Adını değiştirip sessizliğe bürünen Didem Erol, 49 yaşında ikinci kez anne oldu Adını değiştirip sessizliğe bürünen Didem Erol, 49 yaşında ikinci kez anne oldu
“Gidemediğin yer senin değildir“ diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor "Gidemediğin yer senin değildir" diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor
Japonya’da savaş uçağı okyanusa düştü, pilot kendini fırlatarak kurtuldu Japonya'da savaş uçağı okyanusa düştü, pilot kendini fırlatarak kurtuldu
Seda Sayan’ın mal varlığı dudak uçuklattı Kira geliri olay oldu Seda Sayan'ın mal varlığı dudak uçuklattı! Kira geliri olay oldu
Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz?
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
Feyenoord maçında eleştiri alan Oğuz Aydın’dan olay hareket Feyenoord maçında eleştiri alan Oğuz Aydın'dan olay hareket
Trump’ın görev süresi boyunca dolar endeksi ilk kez aylık bazda yükseliş gösterdi Trump'ın görev süresi boyunca dolar endeksi ilk kez aylık bazda yükseliş gösterdi

10:03
Bir gecede cahil kalan şehzade, diplomasını 29 dakikada almış
Bir gecede cahil kalan şehzade, diplomasını 29 dakikada almış
09:44
Hamas’tan İsrail’in Gazze’yi topyekün işgal kararına ilk tepki
Hamas'tan İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal kararına ilk tepki
09:10
İsrail ordusu, Gazze’yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
07:06
İsrail Kabinesi, Netanyahu’nun Gazze’yi işgal planını onayladı
İsrail Kabinesi, Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planını onayladı
00:26
Alkollü vatandaşı bayıltana kadar döven polis görevden uzaklaştırıldı
Alkollü vatandaşı bayıltana kadar döven polis görevden uzaklaştırıldı
14:55
Ünlü AVM’de korku dolu anlar Şarjörü boşaltıp olay yerinden kaçtı
Ünlü AVM'de korku dolu anlar! Şarjörü boşaltıp olay yerinden kaçtı
14:53
999 kişiyi zehirleyen tavuk dönerci mahkemede suçu bakın kime attı
999 kişiyi zehirleyen tavuk dönerci mahkemede suçu bakın kime attı
14:52
Selçuk Alagöz’e İstanbul’da son veda
Selçuk Alagöz'e İstanbul'da son veda
14:26
İş dünyası temsilcileri KOBİ’nin mali tanımında yapılan değişikliği memnuniyetle karşıladı
İş dünyası temsilcileri KOBİ'nin mali tanımında yapılan değişikliği memnuniyetle karşıladı
14:01
Yıllar sonra Güney Afrika’da ortaya çıktı Hem mesleği hem de son hali şaşırttı
Yıllar sonra Güney Afrika'da ortaya çıktı! Hem mesleği hem de son hali şaşırttı
13:54
Bakan Tunç: Yeni Ankara Adalet Sarayı, adalete erişimi güçlendirecek
Bakan Tunç: Yeni Ankara Adalet Sarayı, adalete erişimi güçlendirecek
13:47
Simpsonlar’dan olay yaratan kehanet: Trump’ın ölüm tarihini verdiler
Simpsonlar'dan olay yaratan kehanet: Trump'ın ölüm tarihini verdiler
13:45
Okan Buruk’tan Icardi’ye izin yok
Okan Buruk'tan Icardi'ye izin yok
13:44
Borsa İstanbul 11 bin puanı aşarak psikolojik direnci kırdı
Borsa İstanbul 11 bin puanı aşarak psikolojik direnci kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 10:37:41. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'de İşgal Planına İtiraz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.