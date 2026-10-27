İsrail'de katılım yüzde 74,3'le 1988'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı - Son Dakika
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İsrail'de katılım yüzde 74,3'le 1988'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

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İsrail Merkez Seçim Komitesi'ne göre saat 20.00 itibarıyla katılım yüzde 74,3 oldu ve 1988'den bu yana aynı saat diliminde en yüksek seviyeye ulaştı. Katılımın yükselmesinin yüzde 3,25'lik barajı küçük farkla aşan bazı partileri baraj altında bırakabileceği değerlendiriliyor.

İsrail'de yüksek katılımın gerçekleştiği genel seçimlerde, yerel saatle 20.00 itibarıyla oy kullananların oranı yüzde 74,3'e ulaştı.

İsrail Merkez Seçim Komitesi'ne göre, sandıkların kapanmasına 2 saat kala seçmen katılım oranı 2022'deki son genel seçimlerdeki toplam katılım oranını geçti.

Sabah saat 07.00'de oy kullanma işleminin başlamasından saat 20.00'ye kadar gerçekleşen yüzde 74,3'lük katılım oranı, 1988'den bu yana aynı saat diliminde kaydedilen en yüksek katılım oranı oldu.

Bundan önceki saat dilimlerinde hesaplanan katılım oranları, saatlik katılım oranlarının hesaplanmaya başlandığı 1973'ten bu yana kaydedilen en yüksek rakamlar olmuştu.

Seçimlere katılım oranlarının yükselmesinin, anketlere göre yüzde 3,25'lik seçim barajını küçük farkla aşan bazı partilerin baraj altında kalmasına neden olabileceği ve bunun Meclis aritmetiğini etkileyebileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İsrail'de katılım yüzde 74,3'le 1988'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı - Son Dakika
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