İsrail'de katılım yüzde 74,3'le 1988'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

İsrail'de yüksek katılımın gerçekleştiği genel seçimlerde, yerel saatle 20.00 itibarıyla oy kullananların oranı yüzde 74,3'e ulaştı.

İsrail Merkez Seçim Komitesi'ne göre, sandıkların kapanmasına 2 saat kala seçmen katılım oranı 2022'deki son genel seçimlerdeki toplam katılım oranını geçti.

Sabah saat 07.00'de oy kullanma işleminin başlamasından saat 20.00'ye kadar gerçekleşen yüzde 74,3'lük katılım oranı, 1988'den bu yana aynı saat diliminde kaydedilen en yüksek katılım oranı oldu.

Bundan önceki saat dilimlerinde hesaplanan katılım oranları, saatlik katılım oranlarının hesaplanmaya başlandığı 1973'ten bu yana kaydedilen en yüksek rakamlar olmuştu.

Seçimlere katılım oranlarının yükselmesinin, anketlere göre yüzde 3,25'lik seçim barajını küçük farkla aşan bazı partilerin baraj altında kalmasına neden olabileceği ve bunun Meclis aritmetiğini etkileyebileceği değerlendiriliyor.