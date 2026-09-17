İsrail'de lise seçiminde aşırı sağcı parti öğrencilere silah şeklinde anahtarlık dağıttı - Son Dakika
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İsrail'de lise seçiminde aşırı sağcı parti öğrencilere silah şeklinde anahtarlık dağıttı

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İsrail'in Ramat Gan kentindeki Blich Lisesi'nde yapılan temsili parlamento seçimlerinde aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi öğrencilere silah şeklinde anahtarlık verdi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda anahtarlıklar üzerinde Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in fotoğrafı ve 'Silah hayat kurtarır.' ifadelerinin yer aldığı görüldü.

İsrail'in orta kesimindeki Ramat Gan kentinde bir lisede yapılan temsili parlamento seçimlerinde aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi öğrencilere silah şeklinde anahtarlık verdi.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, Blich Lisesi'nde gerçekleştirilen temsili seçimlerde Yahudi Gücü Partisi'nin öğrencilere silah şeklinde anahtarlıklar dağıtarak propagandasını yaptığı görüldü.

Anahtarlıklar üzerinde aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in fotoğrafının yer alması ve "Silah hayat kurtarır." ifadelerinin yazılı olması da dikkati çekti.

Hakkında 53 iddianame hazırlanan ve 2007'de "ırkçılık ve terör örgütünü desteklemek" suçundan hüküm giyen aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı ve sabıkalı Ben-Gvir, işgal altındaki Batı Şeria'da ve İsrail genelinde sivillerin silahlandırılması konusunda yürüttüğü politikalarla öne çıkıyor.

Bakan Ben-Gvir, göreve başlamasından bu yana İsraillilere silah taşıma çağrısı yapıyor ve onlar için prosedürleri kolaylaştırıyor.

İsrail'de parlamento seçimleri öncesi bazı liselerde geleneksel temsili seçimler düzenleniyor.

Blich Lisesi'nde bugün yapılan temsili seçimlerde Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi birinci çıkarken onu Naftali Bennett liderliğindeki Birlikte ve Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud partileri izledi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İsrail'de lise seçiminde aşırı sağcı parti öğrencilere silah şeklinde anahtarlık dağıttı - Son Dakika
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