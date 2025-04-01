İsrail'den Batı Şeria'da Yeni Yerleşimler - Son Dakika
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İsrail'den Batı Şeria'da Yeni Yerleşimler

Smotrich, hükümetin görevde olduğu süre içinde 28 yeni yerleşimi tanıdıklarını açıkladı.

01.04.2025 19:16
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İsrail'in dün "geçici" olarak istifa eden aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, mevcut hükümetin göreve başlamasından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbederek kurulan 28 yeni yerleşimi tanıdığını açıkladı.

Smotrich, X hesabından, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ve İsrail ordusu yetkilileriyle işgal altındaki Filistin toprağı Batı Şeria'yı ziyaret ettiğini gösteren bir görüntülü mesaj yayınladı.

Katz ile birlikte Filistinlilerin inşaatlarını ve yerleşim gelişimini engellemeye yönelik adımları takip etmek için işgal altındaki Batı Şeria'da bir tura çıktıklarını söyleyen Smotrich, "1967'den bu yana Batı Şeria'da böyle bir devrim gerçekleştirilmedi." iddiasında bulundu.

Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbederek kurulan ve hükümetleri tarafından tanınan birçok yerleşimi ziyaret ettiklerini kaydetti.

Filistinlilerin, işgal altındaki topraklarında inşaat yapmasına izin vermeyen İsrail'in Batı Şeria'daki yasadışı yerleşimleri geliştirmek için çalıştığını söyleyen Smotrich, "Hükümetimiz kuruluşundan bu yana 28 yeni yerleşimi tanımıştır." dedi.

Smotrich, geçen yıl işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait "inşaatların yıkımında rekor kırıldığını" itiraf etti.

Yerleşimcilerin ikinci sınıf vatandaş olmadığını belirten Smotrich, "Batı Şeria, vatanımızın beşiği, kutsal kitabımızın toprakları. Kalmak için buradayız." diyerek Batı Şeria'yı ilhak mesajı verdi.

İsrail Savunma Bakanı Katz ise Filistinlilerin topraklarını gasbeden yasadışı Yahudi yerleşimcilerin güvenliğinden vazgeçmeyeceklerini kaydetti.

Filistin Yönetimi'nin inşaatları yasadışı Yahudi yerleşimlerine stratejik bir tehdit oluşturmak için araç olarak kullandığını öne süren Katz, bunun önüne geçeceklerini vurguladı.

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik baskısını artırmaya başladı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine 21 Ocak Salı günü "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak'ta Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişleten İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki güçlerini geri çekti.

İsrail askerleri, 9 Şubat'ta saldırılarını Tulkerim'in doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'nı da kapsayacak şekilde genişletti.

İsrail, 23 Şubat'ta ise tanklarla işgal altındaki Batı Şeria'ya girerek bölgenin kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemişti.

İsrail ordusunun yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin toprakları gasbeden İsraillilerin de saldırıları sürüyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 168'i çocuk 930 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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