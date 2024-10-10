İsrail'den Batı Şeria'da Yıkım - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'den Batı Şeria'da Yıkım

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın El Halil ve Selfit kentlerinde 5 Filistin evini yıktı.

10.10.2024 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit ve El Halil kentlerinde "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle Filistinlilere ait 5 evi yıktı.

Zevayide Belediye Başkanı Kasım Ebu Neba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Selfit kentine bağlı Zevayide beldesine düzenlediği baskına ilişkin konuştu.

Ebu Neba, "İsrail ordusu Zevayide'ye baskın düzenledi ve ruhsatsız olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait 4 evi yıktı." dedi.

Evlerin her birinin 350 metrekare olduğunu aktaran Ebu Neba, yıkılan evlerin Filistinlilerin sahip olduğu özel arazi üzerine inşa edildiğini belirtti.

Ebu Neba, İsrail ordusunun eylül ayında da "ruhsatsız olduğu" bahanesiyle beldede 2 evi yıktığını hatırlattı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana beldedeki 20 ev için yıkım kararı çıkardığını aktaran Ebu Neba, işgal altındaki Batı Şeria'nın C bölgesi olarak sınıflandırılan alanlarda "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle bu kararın alındığını aktardı.

Filistin ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Şeria'nın El Halil kentinde de İsrail ordusuna ait buldozerler Cemal Iyad isimli Filistinlinin evine saldırdı.

Iyad, İsrail ordusunun baskın yaparak "ruhsatsız olduğu" bahanesiyle iki katlı evini yıktığını söyledi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Iyad, yıkılan evin özel arazi üzerine inşa edildiğine vurgu yaptı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre de İsrail ordusu aynı gerekçeyle Ürdün Vadisi'nin kuzeyinde ve Cenin kentinde tarım için kullanılan yapıları yıktı.

Yıkılan yapılar arasında koyun ağılları ve sulama için kullanılan havuzlar bulunuyor.

İşgal altındaki bölgede 698 yıkım

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyine göre, İsrail, Gazze'ye soykırımını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 698 yıkım gerçekleştirdi.

Bu yıkımlarda 373'ü içinde yaşayanların bulunduğu ev, 241'i tarım için kullanılan yapılar olmak üzere Filistinlilere ait 868 yapı yerle bir edildi.

Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 160'ı çocuk 748 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Politika, Filistin, Güncel, İsrail, Dünya, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Batı Şeria'da Yıkım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:34 Vatandaşa domuz yediren Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu Vatandaşa domuz yediren Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu
16:44 13 gündür haber alınamayan Rojin’in başörtüsü bulundu 13 gündür haber alınamayan Rojin'in başörtüsü bulundu
16:34 Basın toplantısına damga vuran an Ne anlama geldiğini hemen açıkladı Basın toplantısına damga vuran an! Ne anlama geldiğini hemen açıkladı
15:20 Bakanlık, Köfteci Yusuf’u “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar“ listesine ekledi Bakanlık, Köfteci Yusuf'u "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine ekledi
15:16 Hastane bahçesinde karısını öldürüp intihar etti Hastane bahçesinde karısını öldürüp intihar etti
08:29 Gelinim Mutfakta programıyla ünlenen Beyhan Hanımın değişimi sosyal medyayı salladı Gelinim Mutfakta programıyla ünlenen Beyhan Hanımın değişimi sosyal medyayı salladı
08:22 Ayaklarından vurulan Serhat Akın, Türkiye’den ayrılıyor Ayaklarından vurulan Serhat Akın, Türkiye'den ayrılıyor
07:50 Hafta sonu plan yapanlar dikkat Meteoroloji bu kez çok net uyardı Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji bu kez çok net uyardı
01:39 Birçok futbol kulübünün sahibi olan dev şirket krize daha fazla dayanamayıp iflas etti Birçok futbol kulübünün sahibi olan dev şirket krize daha fazla dayanamayıp iflas etti
01:02 Van’da kaybolan Rojin’in yurttan çıkış görüntüleri ortaya çıktı Van'da kaybolan Rojin'in yurttan çıkış görüntüleri ortaya çıktı
00:48 2 kız öğrenciye tecavüz girişimi iddiası şehri ayağa kaldırdı 2 kız öğrenciye tecavüz girişimi iddiası şehri ayağa kaldırdı
00:03 3 gün önce derbiye çıkan milli futbolcu evinin yüzme havuzunda ölü bulundu 3 gün önce derbiye çıkan milli futbolcu evinin yüzme havuzunda ölü bulundu
23:21 Adı Galatasaray ile anılan Osayi-Samuel, iddialara son noktayı koydu Adı Galatasaray ile anılan Osayi-Samuel, iddialara son noktayı koydu
23:21 Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 18:01:30. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'den Batı Şeria'da Yıkım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.