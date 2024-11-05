İsrail, Doğu Kudüs'te 3 Filistin evini yıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail, Doğu Kudüs'te 3 Filistin evini yıktı

İsrail, Doğu Kudüs'teki Bostan Mahallesi'nde 'ruhsatsız' iddiasıyla 3 Filistin evini yıktı.

05.11.2024 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Filistinlilere ait 3 evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yerle bir etti.

Evin sahibi Filistinli Fahri Ebu Diyab, AA muhabirine İsrail polisinin belediye ekipleriyle Doğu Kudüs'teki Silvan bölgesinde yer alan El-Bostan Mahallesi'ne geldiğini söyledi.

Ebu Diyab, kendi evinin yanı sıra Ruveydi ve Ayid ailelerine ait evlerin "ruhsatsız inşa edildikleri iddiasıyla" İsrail tarafından yıkıldığını belirtti.

Evi yıkılan Filistinli Ebu Diyab, sözlerine şöyle devam etti:

"İşgalci İsrail, bizi Kudüs'ten uzaklaştırmak ve evlerimizin yıkıntıları üzerinde Yahudileştirme projesi kurmak amacıyla Bostan Mahallesi'ni hedef alıyor. İsrail, Doğu Kudüs'te Yahudileştirme planlarını hayata geçirmek için dünyanın ABD başkanlık seçimleri, Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılardan oluşan gündem yoğunluğunu istismar ediyor."

Ebu Diyab, evinin Şubat 2024'te de yıkıldığını ve tekrar yaptığını anlatarak yaklaşık 1550 Filistinlinin yaşadığı Bostan Mahallesi'ndeki onlarca evin İsrail tarafından yıkılma tehdidi altında olduğunu kaydetti.

Filistin, İsrail ve uluslararası insan hakları kurumları, Tel Aviv yönetiminin, Doğu Kudüs'teki Filistinli nüfusunu azaltmak amacıyla şehirde az sayıda inşaata ruhsat verdiğini belirtiyor.

Söz konusu kurumlar ayrıca Doğu Kudüs'teki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere verilen inşaat ruhsatlarında ise ciddi artış yaşandığına dikkati çekiyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Yerel Haberler, İnsan Hakları, Doğu Kudüs, Orta Doğu, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Kudüs, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Doğu Kudüs'te 3 Filistin evini yıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:13 İstanbul’da korkutan patlama Bir binada yangın çıktı, çok sayıda ekip olay yerinde İstanbul'da korkutan patlama! Bir binada yangın çıktı, çok sayıda ekip olay yerinde
17:03 ’’İstismar ediliyor’’ dediği Ahmet Türk’ten Bahçeli’ye karşılık geldi ''İstismar ediliyor'' dediği Ahmet Türk'ten Bahçeli'ye karşılık geldi
16:08 Öcalan’ı ikinci kez Meclis’e çağıran Bahçeli’ye DEM Parti’den yanıt Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
15:17 ABD yeni başkanı için sandık başında ABD yeni başkanı için sandık başında
14:13 Aile hekimleri 3 günlük iş bırakma eylemine başladı Aile hekimleri 3 günlük iş bırakma eylemine başladı
23:38 1 yıllık sakatlıktan dönen Neymar’a bir şok daha 1 yıllık sakatlıktan dönen Neymar'a bir şok daha
23:27 Terör örgütü yandaşları, Esenyurt’u savaş alanına çevirdi Kürdistan sloganlarıyla çöpleri ateşe verdiler Terör örgütü yandaşları, Esenyurt'u savaş alanına çevirdi! Kürdistan sloganlarıyla çöpleri ateşe verdiler
23:10 ’’Kadınım’’ deyip olimpiyatlarda altın madalya kazanan Imane Khelif’in gerçek cinsiyeti ortaya çıktı ''Kadınım'' deyip olimpiyatlarda altın madalya kazanan Imane Khelif'in gerçek cinsiyeti ortaya çıktı
22:58 TÜSİAD’dan kayyum atamalarına sert tepki: Cezalandırılan görevden alınan yönetici değil, seçilen halk oluyor TÜSİAD'dan kayyum atamalarına sert tepki: Cezalandırılan görevden alınan yönetici değil, seçilen halk oluyor
22:38 Esenyurt’a gitmeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal: İşim olmaz Esenyurt'a gitmeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal: İşim olmaz
22:36 Uzun namlulu silahlarla saldırı planlayan iki kişi son anda yakalandı Uzun namlulu silahlarla saldırı planlayan iki kişi son anda yakalandı
22:34 Fenerbahçe tribün liderlerinden Cem Gölbaşı tutuklandı Fenerbahçe tribün liderlerinden Cem Gölbaşı tutuklandı
22:08 Samsunspor, Antalyaspor’u 2-0 yendi Samsunspor, Antalyaspor'u 2-0 yendi
22:07 Sokak ortasında başından vurulan kuryenin nasıl hayatta kaldığı ortaya çıktı Sokak ortasında başından vurulan kuryenin nasıl hayatta kaldığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 18:00:06. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail, Doğu Kudüs'te 3 Filistin evini yıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.