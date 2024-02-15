İsrail\'e askeri yardım ve silah satışları durdurulmalı

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İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) eski Direktörü Profesör Kenneth Roth, İsrail hükümetine, askeri yardım ve silah satışlarının durdurulması yoluyla baskı yapılması gerektiğini söyledi.

Roth, Gazze'deki mevcut durum, İsrail'e yönelik ekonomik boykot çağrıları ve İsrail'in Mısır sınırındaki Refah kentine saldırılarına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

İsrail'in bölgeye yardım ulaşmasını engellediğini vurgulayan Roth, "İsrail'in 23 Şubat'ta mahkemeye bilgi vermesi gerekiyor. Kendisini nasıl savunacağı belli değil çünkü şimdiye kadar mahkeme kararına uymadı." dedi.

Dünya genelinde İsrail ürünlerinin boykot edilmesine ilişkin Roth, "Mesele İsrailli özel şirketler değil, İsrail hükümeti. İsrail hükümetine, savaş suçları, askeri yardım ve silah satışlarının durdurulması yoluyla baskı yapılmalı." ifadelerini kullandı.

"Açlığı savaş silahı" olarak kullanıyor

Roth, İsrail hükümetinin, "Filistinli sivillere acı çektirerek açlığı savaş silahı" olarak kullandığını belirterek, "Bu apaçık savaş suçu. Ayrıca Uluslararası Adalet Divanının (UAD) soykırım davasında İsrail'in Gazze'ye yeterli insani yardımın girmesine izin vermesi yönündeki kararına da aykırı." diye konuştu.

Çoğu Gazze'nin farklı yerlerinden zorla göç ettirilmiş olan yaklaşık 1,4 milyon Filistinlinin Refah'ı "son sığınak" olarak gördüğü için buraya akın ettiğine işaret eden Roth, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu şehre saldırmadan önce bir tahliye planı geliştireceğini söylemişti ama bunu yapmadan saldırdı." dedi.

Roth, İsrail'in Refah'a saldırıları üzerine "Netanyahu'nun iktidarda kalmak ve yolsuzluk suçlamalarından hapse girmemek için desteğine ihtiyaç duyduğu aşırı sağcı bakanların fikri olan Filistinlileri, Mısır'a tek yönlü yolculuğa zorlama planını" hayata geçirmiş olmasından pek çok kişinin endişe ettiğini belirterek, bu durumu Nekbe olayına benzetti.

Refah'a saldırılar İsrail'in işlediği bir dizi "savaş suçunun" sonuncusu

Eski HRW Direktörü Roth, sivil can kayıplarının çok yüksek olduğu Refah'a saldırıların; nüfusun yoğun olduğu bölgelere ve acil ihtiyaç anında sağlık hizmetlerine saldırılması, hastanelerin işlevsiz bırakılması ve açlıkla burun buruna yaşamaya çalışan Gazze'deki sivillere insani yardımların ulaşmasının engellenmesi gibi, İsrail'in işlediği bir dizi "savaş suçunun" sonuncusu olduğunu belirtti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan'ın söz konusu suçlamalara ilişkin açık bir soruşturma yürüttüğünü kaydeden Roth, "Hepimiz savaş suçu suçlamalarını iple çekiyoruz." ifadesini kullandı.

Roth, soruşturmanın aynı zamanda, ABD'nin İsrail'e yaptığı yıllık 3,8 milyar dolarlık askeri yardımın ve silah satışlarının durdurulması ya da en azından şarta bağlanması için ABD Başkanı Joe Biden üzerindeki baskıyı da arttırdığına dikkati çekti.