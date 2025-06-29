İsrail, 19 evi içindeki insanlarla birlikte yıktı! 43 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail, 19 evi içindeki insanlarla birlikte yıktı! 43 kişi hayatını kaybetti

İsrail, 19 evi içindeki insanlarla birlikte yıktı! 43 kişi hayatını kaybetti
29.06.2025 23:19
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Gazze Şeridi'nde İsrail ordusu, içerinde sivillerin bulunduğu 19 evi hedef alarak yıktı. Saldırılarda 43 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Hükümeti Medya Ofisi, İsrail ordusunun bugün sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Tuffah Mahallesi ile Cebaliye el-Beled ve en-Nezle bölgelerinde, içerisinde sivillerin bulunduğu en az 19 evi doğrudan hedef alarak yıktığını duyurdu.

İsrail'in Gazze'de saldırıları devam ediyor. Gazze Şeridi'ndeki Filistin Hükümeti Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, İsrail'in son saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

"19 EVİ İÇİNDEKİLERLE BİRLİKTE YIKTI"

Sevabite, yaptığı açıklamada, "İsrail, söz konusu bölgelerde sivillerin evlerini doğrudan hedef alarak tam anlamıyla bir savaş suçu işlemiştir. İşgalci, 21 ayı aşkın süredir halkımıza karşı yürüttüğü soykırım savaşı kapsamında, bu sabah itibarıyla 19 evi içindekilerle birlikte yıktı." dedi.

Sevabite, İsrail'in yoğun nüfuslu yerleşim bölgelerini kasıtlı olarak hedef almasının, "uluslararası insani hukuku ve savaş zamanlarında sivillerin korunmasına yönelik tüm sözleşmeleri hiçe saydığını" vurgulayarak, "Bu saldırılar, kitlesel katliam, terör, zorla yerinden etme ve soykırım amacı taşıyor." ifadelerini kullandı.

SABASH SALDIRILARINDA 43 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sevabite, İsrail'in sabah saatlerinden bu yana düzenlediği aralıklı hava saldırılarında, aralarında kadın, çocuk ve yerinden edilmiş sivillerin de bulunduğu 43 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin ise yaralandığını aktardı.

"SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKME NOKTASINDA"

Saldırıların Gazze'deki çökme noktasına gelen sağlık sistemi ile eşzamanlı olarak gerçekleştiğine dikkati çeken Sevabite, "İsrail, 38 hastaneyi ve düzinelerce sağlık merkezini hizmet dışı bıraktı; yüzlerce sağlık çalışanını da öldürdü. Bu saldırılar, sivilleri en temel sağlık haklarından dahi mahrum bırakma amacını taşıyor." diye konuştu.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Sevabite, İsrail'i tüm bu suçların doğrudan sorumlusu olarak göstererek, uluslararası toplumu "utanç verici sessizliğini bozarak" harekete geçmeye davet etti.

Birleşmiş Milletler ve ilgili kuruluşları, "bu savaş suçlarını durdurmaya ve faillerini hesap vermeye zorlamaya" çağıran Sevabite, İsrailli liderlerin uluslararası adalet önüne çıkarılması amacıyla bağımsız soruşturma komisyonlarının kurulması gerektiğini vurguladı.

SOYKIRIMIN BİLANÇOSU AĞIRLAŞIYOR

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana ABD'nin desteğiyle Gazze Şeridi'nde katliam, aç bırakma, yıkım ve zorla yerinden etme politikaları izliyor.

Uluslararası Adalet Divanının kararlarını görmezden gelen Tel Aviv yönetimi, şu ana kadar çoğu çocuk ve kadın olmak üzere yaklaşık 190 bin Filistinlinin ölümüne veya yaralanmasına yol açtı. En az 11 bin kişi kayboldu, yüz binlercesi yerinden edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, 19 evi içindeki insanlarla birlikte yıktı! 43 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Gültekin Konukcu:
    allah bile zalimden yana 16 29 Yanıtla
  • Murat Avci:
    bu nasıl insanlık dışı davranış ve vicdansızlık 16 0 Yanıtla
  • Murat Zor:
    Bu katillere dur diyecek biri elbet çılacak 3 0 Yanıtla
  • ismail Demirpolat:
    Şiddetli şekilde kınamanın eli kulağında. 0 0 Yanıtla
  • Kağan Türksoy:
    Mazlumun hakkını zalimden aldığı gün elbet daha çetin olacak... 0 0 Yanıtla
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