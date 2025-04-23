İsrail Gazze'deki Hastaneyi Vurdu - Son Dakika
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İsrail Gazze'deki Hastaneyi Vurdu

İsrail ordusu, Gazze'deki Durra Çocuk Hastanesi'ne bombardıman düzenledi, can kaybı bilgisi yok.

23.04.2025 00:23
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İsrail ordusunun Gazze'de ed-Durra Çocuk Hastanesini hedef aldığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentinin Tuffah Mahallesindeki Durra Çocuk Hastanesini vurduğu aktarıldı.

Hastanenin çatısındaki güneş enerjisi panelleri ile yoğun bakım ünitesinin İsrail ordusuna ait topçu birliklerince vurulduğu kaydedildi.

İsrail ordusunun hedef aldığı hastanede meydana gelen hasarı gösteren görüntü ve fotoğraflar da paylaşıldı.

Öte yandan, hastanede ölen veya yaralan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Gazze'deki Filistinli yetkililer, sık sık İsrail ordusunun kasıtlı olarak Gazze'deki sağlık merkezlerini ve altyapıyı hedef aldığını belirtiyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 164 sağlık kuruluşunu hedef alarak 38 hastane ile 81 sağlık merkezini hizmet dışı bıraktı.

??Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1890 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 950 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 266'ya yaralıların sayısı 116 bin 991'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Gazze'deki Hastaneyi Vurdu - Son Dakika

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