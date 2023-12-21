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İsrail, Gazze'deki medya binalarını bombaladı - Son Dakika
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İsrail, Gazze'deki medya binalarını bombaladı

İsrail ordusu, Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi ile ona bağlı bir basın kuruluşunun merkez binalarını bombaladı. İsrail'in, Gazze'ye yönelik soykırım savaşında 97 gazeteciyi öldürdüğü, 8'ini alıkoyduğu, onlarcasını yaraladığı belirtildi.

İsrail, Gazze\'deki medya binalarını bombaladı
21.12.2023 - 17:21,  Güncelleme: 17:21
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İsrail ordusunun, Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi ile ona bağlı bir basın kuruluşunun merkez binalarını bombaladığı bildirildi.

Hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, Ofise ait merkez bina ile Er-Ray Haber Ağının Gazze ofisi binasını bombalaması kınandı.

Açıklamada, binaların vurulmasının, "Gazze hükümetini korkutmak, İsrail'in kadınlar ve çocuklara karşı işlediği suçların kamuoyuyla paylaşılmasına engel olmak ve gerçeği örtmek için Tel Aviv yönetimi tarafından yürütülen beyhude bir çaba olduğu" kaydedildi.

İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik soykırım savaşında 97 gazeteciyi öldürdüğü, 8'ini alıkoyduğu, onlarcasını yaraladığı belirtilen açıklamada, "Bu, basın alanında çalışan herkesin hedef tahtası olduğu ve kasten öldürme dairesi içine girdiğini göstermektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, tüm medya organlarına, basın birliklerine, insan hakları kuruluşları ve hukuki kurumlara, Filistin basınına ve medyasına karşı devam eden bu suçları kınama çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA
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