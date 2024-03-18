İsrail Genelkurmay Başkanı 7 Ekim 2023\'teki olaylarda başarısız olduklarını kabul etti

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'teki olaylara yönelik başarısız kaldığını ve bu noktada sorumluluğu kabul ettiğini duyurdu.
İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, yaptığı yazılı açıklamada, "7 Ekim'de başarısız olduk ve bundan sonra olanların ve olacakların sorumluluğunu kabul ediyoruz." ifadesini kullandı.
Halevi, İsrail halkının güvenliğini sağlamanın uzun zaman alacağına dikkati çekerek, "Savaşın hedeflerine ulaşana kadar daha gidecek çok yolumuz var." değerlendirmesinde bulundu.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki saldırılarında çok sayıda Hamas komutanını öldürdüğünü ya da esir aldığını iddia eden Halevi, şunları kaydetti:
"Ordu, diğer bölgelere saldırı düzenlemeye hazırlanıyor, zamanlaması ve koşulları konusunda siyasi düzeyde karar vereceğiz."
İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 645 Filistinli yaşamını yitirdi, 73 bin 676 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 250'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 591 askerinin öldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 434 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 51 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.
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