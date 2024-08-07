İsrail Genelkurmay Başkanı: Saldırı ve savunma için hazırlıklarımız en üst seviyede - Son Dakika
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İsrail Genelkurmay Başkanı: Saldırı ve savunma için hazırlıklarımız en üst seviyede

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Tel Nof Hava Üssü'ne düzenlediği ziyaret sonrasında, orduda saldırı ve savunma için hazırlıklarının en üst seviyede olduğunu bildirdi.

07.08.2024 21:48
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İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Tel Nof Hava Üssü'ne düzenlediği ziyaret sonrasında, orduda saldırı ve savunma için hazırlıklarının en üst seviyede olduğunu bildirdi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, Tel Nof Hava Üssü'nü ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

Hem saldırı hem de savunma durumu için ordunun hazırlıklarının en üst seviyede olduğunu vurgulayan Halevi, " Lübnan, Gazze ve Orta Doğu'nun herhangi bir bölgesinde, yer üstünde ve yer altında çok hızlı bir saldırıyı nasıl gerçekleştireceğimizi bileceğiz." dedi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 31 Temmuz'da, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

İran ve Hamas, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtmiş, Tahran, Tel Aviv yönetimine karşılık vereceğini kaydetmişti.

Kaynak: AA

İsrail, Savunma, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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