İsrail Güçleri Batı Şeria'da Filistinli Çocuğu Öldürdü, 3 Kişiyi Yaraladı - Son Dakika
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İsrail Güçleri Batı Şeria'da Filistinli Çocuğu Öldürdü, 3 Kişiyi Yaraladı

İsrail Güçleri Batı Şeria\'da Filistinli Çocuğu Öldürdü, 3 Kişiyi Yaraladı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Beyta beldesinde 17 yaşındaki Muaz Eşref Falih'i göğsünden vurarak öldürdü. Ayrıca, İsrail güçleri tarafından yaralanan 3 kişiye Filistin Kızılayı ekipleri müdahale etti. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmasından bu yana, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılar artmaktadır. Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail güçleri tarafından 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da öldürülen Filistinli sayısı, Beyta beldesinde öldürülen Falih ile birlikte 388'e yükselmiştir.

09.02.2024 22:13
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İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinli bir çocuğu öldürdü, 3 kişiyi de yaraladı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Nablus'a bağlı Beyta beldesinde 17 yaşındaki Muaz Eşref Falih'i göğsünden vurarak öldürdüğü belirtildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da Beyta beldesinde İsrail güçlerinin yaraladığı 3 kişiye, ekiplerinin müdahale ettiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinli sayısı Beyta beldesinde öldürülen Falih ile birlikte 388'e yükseldi.

Kaynak: AA

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