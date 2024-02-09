İsrail Güçleri Batı Şeria\'da Filistinli Çocuğu Öldürdü, 3 Kişiyi Yaraladı

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinli bir çocuğu öldürdü, 3 kişiyi de yaraladı.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Nablus'a bağlı Beyta beldesinde 17 yaşındaki Muaz Eşref Falih'i göğsünden vurarak öldürdüğü belirtildi.
Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da Beyta beldesinde İsrail güçlerinin yaraladığı 3 kişiye, ekiplerinin müdahale ettiği kaydedildi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinli sayısı Beyta beldesinde öldürülen Falih ile birlikte 388'e yükseldi.
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