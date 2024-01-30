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İsrail Güçleri Tulkerim Kentine ve Nur Şems Mülteci Kampı'na Baskın Düzenledi - Son Dakika
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İsrail Güçleri Tulkerim Kentine ve Nur Şems Mülteci Kampı'na Baskın Düzenledi

İsrail askerleri Tulkerim kentine baskın düzenleyerek alt yapıyı tahrip etti. Nur Şems Mülteci Kampı'nda sokağa çıkma yasağı uygulandı ve yoğun ateş açma sesleri duyuldu. İsrail güçleri ayrıca evlere baskın düzenleyerek arama yaptı ve keskin nişancılar yerleştirdi.

İsrail Güçleri Tulkerim Kentine ve Nur Şems Mülteci Kampı\'na Baskın Düzenledi
30.01.2024 - 05:01,
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İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentine ve kentteki Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Filistin devlet televizyonun haberine göre, İsrail askerleri iki buldozer eşliğinde kente baskın düzenleyerek, yolları kazmaya ve alt yapıyı tahrip etmeye başladı.

Askerlerin kentteki Nur Şems Mülteci Kampı'nda sokağa çıkma yasağı uyguladığı ve kamptan yoğun ateş açma seslerinin geldiği ifade edildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da da askerlerin ana su şebekesini ve elektrik hatlarını tahrip ettiği, kampın sokaklarından suların aktığı ve bölgede elektrik kesintisinin yaşandığı bilgisini paylaştı.

İsrail güçleri ayrıca çok sayıda Filistinlinin evine baskın düzenleyerek arama yaptı, ev sahiplerini sorguya çekti ve evlerin pencereleri ile çatılarına keskin nişancılar yerleştirdi.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İsrail Güçleri Tulkerim Kentine ve Nur Şems Mülteci Kampı'na Baskın Düzenledi - Son Dakika
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