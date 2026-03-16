İsrail, Hamaney'in Uçağını Hedef Aldı - Son Dakika
İsrail, Hamaney'in Uçağını Hedef Aldı

16.03.2026 12:09
İsrail ordusu, Ali Hamaney'in uçağını hedef aldığını duyurdu. Saldırılar devam edecek.

TEL İsrail ordusu, ABD-İsrail saldırısında ölen eski İran lideri Ali Hamaney'in başkent Tahran'ın Mehrabad Havalimanı'ndaki uçağının hedef alındığını ileri sürdü.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu uçağın daha önce Hamaney tarafından kullanıldığı iddia edildi.

Açıklamada, eski İran lideri Hamaney'in Tahran'daki Mehrabad Havaalanı'nda hedef alınan uçağının, diğer üst düzey yetkililer ve İranlı askeri personel tarafından da hem yurt içi hem de yurt dışında kullanıldığı öne sürüldü.

Uçağın hedef alınmasının İran'ın "eksen ülkeleriyle" koordinasyon yeteneklerini zayıflatacağı savunulan açıklamada, saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunuldu.

İsrail ordusu daha önce de Mehrabad Havalimanı'nı hedef almıştı.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Hamaney'in Uçağını Hedef Aldı - Son Dakika

12:09
SON DAKİKA: İsrail, Hamaney'in Uçağını Hedef Aldı - Son Dakika
Advertisement
