İsrail Hapishanesinde Bir Filistinli Öldü - Son Dakika
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İsrail Hapishanesinde Bir Filistinli Öldü

Gazzeli Eşref Fahri, İsrail hapishanesinde 2 gün önce kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

29.12.2024 17:18
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İsrail hapishanesinde tutuklu Gazzeli 1 Filistinlinin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail'in Negev Hapishanesinden tutulan, Gazzeli 51 yaşındaki Eşref Muhammed Fahri'nin, 2 gün önce kaldırıldığı Biru's Sebi (Beer Şeva) Soroka Hastanesinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Fahri'nin 20 Kasım 2023'ten bu yana İsrail'in güneyindeki Necef (Negev) Cezaevi'nde tutulduğu aktarılırken, ailesinin ifadesine göre, Fahri'nin alıkonulmadan önce sağlık sorunu bulunmuyordu.

İsrail zulmü ve suçları karşısında "tarihi bir acziyet gösteren" uluslararası toplumdan sorumluluklarını yerine getirmesi istenen açıklamada, "İsrail'in Filistinli tutukluları açlık ve işkenceye maruz bırakması ve tıbbi ihmali, 7 Ekim 2023'ten sonra hayatını kaybeden 50 Filistinli tutuklunun ölüm nedenlerinin başında geliyor." ifadesine yer verildi.

İsrail güçleri, 7 Ekim 2023'ten sonra Filistinlilere karşı başlattığı "gözaltı ve tutuklama kampanyası" kapsamında şu ana kadar 12 bin 100'den fazla Filistinliyi gözaltına alırken, bu dönemde 50 tutuklu cezaevlerinde hayatını kaybetti.

Son dönemde hapishanelerdeki Filistinlilere karşı baskılarını da artıran İsrail güçleri, işkence ve kötü muamele yöntemlerine daha fazla başvuruyor.

İsrail'de hapishanelerden de sorumlu Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, daha önce yaptığı bir açıklamada, "Filistinli mahkumlar başından vurularak öldürülmeli." demişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Hapishanesinde Bir Filistinli Öldü - Son Dakika

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