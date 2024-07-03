İsrail hava saldırısında 4 Filistinli öldürüldü - Son Dakika
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İsrail hava saldırısında 4 Filistinli öldürüldü

Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde bulunan Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlenen İsrail hava saldırısında 4 Filistinli genç hayatını kaybetti. İsrail ordusu, saldırının bir hücreyi hedef aldığını iddia ederken, Filistin Sağlık Bakanlığı saldırıda 4 gencin öldüğünü doğruladı. Bu saldırı, Pazar günü gerçekleşen bir diğer hava saldırısının ardından gerçekleşti ve son dönemde artan İsrail saldırganlığını kınayan tepkilere neden oldu.

03.07.2024 10:09
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RAMALLAH, 3 Temmuz (Xinhua) -- Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde bulunan Nur Şems Mülteci Kampı'na Salı günü düzenlenen İsrail hava saldırısında 4 Filistinli öldürüldü.

Filistinli güvenlik kaynakları Xinhua'ya yaptıkları açıklamada, İsrail'e ait keşif uçağının, Nur Şems Mülteci Kampı'nın ana meydanında bulunan bir grup genci bir füzeyle hedef aldığını belirtti.

Ramallah merkezli Filistin Sağlık Bakanlığı, Xinhua'ya gönderdiği basın açıklamasında hava saldırısında 4 gencin öldürüldüğünü kaydetti.

İsrail ordusu da yazılı bir açıklama yayımlayarak Nur Şems kampına saldırı düzenlediğini teyit ederken, "patlayıcı bir cihaz yerleştirmekte olan bir hücreyi" hedef aldıklarını öne sürdü.

Tulkerim Valisi Mustafa Taqataqa, "İsrail'in Tulkerim ve Batı Şeria'daki vatandaşlara yönelik artan saldırganlığını ve devam eden suçlarını" kınadı.

Filistin ve İsrail kaynaklarına göre söz konusu saldırı, İsrail'in Pazar günü Nur Şems kampına düzenlediği hava saldırısında 1 Filistinliyi öldürüp 5 Filistinliyi yaralamasının ardından geldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, geçtiğimiz Ekim ayında Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırılarının başlamasından bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 550'den fazla Filistinli öldürüldü.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İsrail hava saldırısında 4 Filistinli öldürüldü - Son Dakika

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