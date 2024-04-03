İsrail Hava Saldırısında World Central Kitchen\'a Ait Otomobiller Vuruldu

ÇEKİM TARİHİ: 2 Nisan 2024
İsrail hava saldırısında vurulan World Central Kitchen'a ait otomobillerden çeşitli görüntüler
World Central Kitchen (WCK) yardım kuruluşu, gece vaktinde düzenlenen İsrail hava saldırısında 7 çalışanının öldürülmesinden sonra Gazze'deki yardım çalışmalarını derhal askıya aldığını duyurdu.
Kar amacı gütmeyen kuruluş Salı günü resmi internet sitesinde yayımladığı açıklamasında, "İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği bir saldırıda ekibinin 7 üyesinin öldürüldüğünü hayretle teyit ettiklerini" belirtti.
Yardım grubu, hedef alınan ekibin "askerden arındırılmış bir bölgede, kuruluşun logosunu taşıyan iki zırhlı araç içinde seyahat etmekte olduğunu" bildirdi.
Ekibin, İsrail Savunma Kuvvetleri ile koordineli hareket etmesine rağmen, Deyr el-Belah kentindeki depoya gıda yardımlarını boşalttıktan sonra kentten ayrılırken vurulduğunu belirten açıklamada, İsrail'e Gazze'deki "ayrım gözetmeyen bu katliama" son verme çağrısı yapıldı.
Filistin Kızılay Derneği Salı günü yaptığı açıklamada, ekiplerin saatler süren zorlu kurtarma çalışmaları sonucunda 7 çalışanın cansız bedenlerini çıkarabildiğini bildirdi.
Dernek, yaptığı basın açıklamasında, "7 cenaze, Refah Sınır Kapısı'ndan tahliyeye hazırlanmak üzere hastanelere nakledildi" ifadesini kullandı.
Hamas'ın Gazze'deki medya ofisi Pazartesi gecesi yaptığı açıklamada, deniz yoluyla gelen yardımları almak için yola çıkan ve "Deyr el-Belah kentinin batısındaki deniz yolunda seyahat etmekte olan iki otomobilin hedef alınması" sonucu farklı uyruklara mensup kuruluş çalışanlarının öldürüldüğünü duyurmuştu.
WCK'ye göre, öldürülen çalışanlardan 6'sı Filistin, Avustralya, Polonya ve İngiliz vatandaşı, biri ise Kanada ve ABD çifte vatandaşı idi.
Salı günü saldırının sorumluluğunu üstlenen İsrail, olayı soruşturma sözü verdi.
Doğal afetler sonrasında yemek dağıtmak amacıyla kurulan kar amacı gütmeyen bir yardım kuruluşu olan WCK, Gazze'de ciddi gıda kıtlığı yaşayan Filistinlilere insani yardım dağıtılmasına yardım ediyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Filistin'in Gazze kentinden bildiriyor. (XHTV)
Son Dakika › Güncel › İsrail Hava Saldırısında World Central Kitchen'a Ait Otomobiller Vuruldu - Son Dakika
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