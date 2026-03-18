İsrail, Hizbullah'ın Benzin İstasyonlarını Hedef Aldı
İsrail, Hizbullah'ın Benzin İstasyonlarını Hedef Aldı

18.03.2026 18:22
İsrail ordusu, Hizbullah'a finansman sağladığı öne sürülen Amana şirketine ait istasyonları bombaladı.

TEL İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah tarafından kontrol edildiğini öne sürdüğü Amana şirketine ait benzin istasyonlarını hedef aldı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, benzin istasyonlarının Hizbullah'a milyonlarca dolarlık finansman sağladığı savunuldu.

Benzin istasyonları vurulan Amana şirketinin Hizbullah tarafından kontrol edildiği ve askeri kapasitesini destekleyen ekonomik altyapısının bir parçası olduğu öne sürülen açıklamada, benzin istasyonlarının sağladığı milyonlarca dolarlık karın Karz-ı Hasen (faizsiz dayanışma) Kurumunun hesapları vasıtasıyla Hizbullah'a aktarıldığı iddia edildi.

Açıklamada, söz konusu saldırının Karz-ı Hasen Kurumunun varlıklarının hedef alınması gibi Hizbullah'ın mali yapısına karşı gerçekleştirildiği öne sürüldü.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dünkü açıklamasında, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 912 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 221 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Tel Aviv, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

