İsrail Hükümetinden Başsavcıya Görevden Alma - Son Dakika
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İsrail Hükümetinden Başsavcıya Görevden Alma

04.08.2025 20:27
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İsrail kabinesi, Başsavcı Gali Baharav-Miara'nın görevden alınmasını onayladı, yargıda kriz sürüyor.

İsrail kabinesi, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin görüş ayrılığı yaşadığı Başsavcı Gali Baharav-Miara'nın görevden alınması kararını onayladı.

İsrail hükümeti, uzunca bir süredir görüş ayrılığı yaşadığı yargının en üst düzey isimlerinden biri olan Başsavcı Miara'yı görevden almaya çalışıyor. İsrail'de Başsavcı aynı zamanda hükümetin hukuk denetçisi niteliğinde görev yapıyor ve yürütmenin aldığı kararların kanunlara uygunluğunu denetliyor.

İsrail hükümeti, yaptığı yasal düzenlemelerle Başsavcı'yı atamaktan sorumlu yargı mensuplarından oluşan komiteyi, bakanlardan oluşan bir komiteyle değiştirmiş ve Başsavcı'nın görevden alınması için düğmeye basmıştı. Başsavcı Miara ise hükümetin aldığı kararların hukuksuz olduğunu savunuyor.

Kabinenin bugün oybirliğiyle aldığı karar, İsrail Yüksek Mahkemesinin onaylaması halinde yürürlüğe girecek.

Haaretz gazetesine konuşan hükümet yetkilileri ise mahkemenin görevden alma kararını onaylama ihtimalinin çok düşük olduğunu söyledi.

Netanyahu hükümetinin, İsrail yargısıyla çekişmesi devam ediyor

İsrail'de, Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki sürpriz saldırısına kadar, Netanyahu'nun iktidara geldiği 2023 boyunca bir numaralı gündem hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesiydi.

Netanyahu hükümetinin, bir dizi yasayla Başsavcı ve Yüksek Mahkeme'nin yürütme üzerindeki yetkilerinin kısıtlanacağı, iktidarın yargıç atamalarında söz sahibi olmasının sağlanacağı tartışmalı "yargı paketi", yıl boyunca sokak hareketleri, sivil itaatsizlik eylemleri, grevler, orduda bölünmeler gibi büyük tepkilere neden olmuştu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye saldırılarının başlamasının ardından tartışmalı yargı düzenlemesi ertelenmişti.

İsrail Yüksek Mahkemesi, hükümetin, mahkemenin yetkilerini kısıtladığı ve Mecliste kabul ettiği bazı yasaları Ocak 2024'te "İsrail'in anayasası niteliğindeki temel kanunlara aykırı olduğu" gerekçesiyle bozmuştu.

Netanyahu hükümeti, son dönemde gerek Yüksek Mahkeme gerekse Başsavcı üzerinden ülkedeki yargı teşkilatını eleştiren açıklamalarına hız vermiş, yargının yetkilerini kısıtlayacak adımlara yeniden başlama sinyali vermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Hükümetinden Başsavcıya Görevden Alma - Son Dakika

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