İsrail'in Basın Mensuplarına Yönelik İhlalleri Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in Basın Mensuplarına Yönelik İhlalleri Artıyor

04.06.2025 21:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mayıs ayında İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da basın mensuplarına yönelik 119 ihlal kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da basın mensupları aleyhinde 119 ihlal gerçekleştirdiği belirtildi.

Filistin Kalkınma ve Basın Özgürlüğü Merkezi, İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da mayıs ayında basın mensupları aleyhinde işlediği ihlallerin yer aldığı bir rapor yayımladı.

Raporda mayıs ayında Filistin'de medya özgürlüklerini hedef alan ihlallerin sayısında nisan ayına nispetle önemli bir artış görüldüğü ifade edildi.

İsrail ordusunun, basın mensupları aleyhinde nisanda 73 olan ihlal sayısının mayıs ayında 119'a yükseldiği belirtildi.

Mayıs ayındaki ihlallerin 82'sinin Batı Şeria'da, 37'sinin Gazze Şeridi'nde gerçekleştiği ifade edildi.

İsrail güçlerinin, Gazze'de 6'sı yaşadıkları yerleri bombalayarak 15 gazeteciyi "soğukkanlılıkla" öldürdüğü bildirildi.

Basın mensuplarının ayrıca görev yaptıkları sırada da sürekli fiziksel saldırıya maruz kaldıkları belirtilen açıklamada, 19'u Batı Şeria'da olmak üzere 27 fiziksel saldırı vakasının yaşandığı aktarıldı.

Mayıs ayında yaşanan saldırılar arasında en şiddetlisinin ise Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Issam Rimavi'nin, işgal altındaki Batı Şeria'da, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin baskınını takip ederken darbedilmesi olduğu ifade edildi.

Ramallah kentine bağlı Mugayyir ve Ebu Felah köylerinde bulunduğu sırada üzerinde basın yeleği olmasına rağmen ağır şekilde darbedildiği anımsatılan Rimavi'nin, başına aldığı ağır darbe sonucu beyin sarsıntısı yaşadığı; hala Filistin Tıp Kompleksi'nde tedavi altına olduğu belirtildi.

Öte yandan Al Jazeera kanalına konuk olarak çıktıktan sonra gazeteci Servet Şakra'nın yaklaşık 6 saat gözaltına alındığı; Sada News muhabiri Hanin Kavarık'ın da gözaltına alındıktan sekiz gün sonra serbest bırakıldığı kaydedildi.

Mayıs ayında gerçekleştirilen 31 ihlalde ise haber akışının engellendiği; 4 ihlalde de basın mensuplarının ekipmanlarına el konulduğu ya da kullanılmaz hale getirildiği ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde insansız hava aracı ve füzelerle düzenlediği saldırılarda gazetecilere ait 10 evin yıkıldığı bilgisi paylaşıldı.

Merkez, Gazze Şeridi'nde süregelen soykırımla birlikte basın mensuplarının katledilme görüntülerinin gündemden düşmediğine dikkati çekti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Filistin, ramallah, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Basın Mensuplarına Yönelik İhlalleri Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor 4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Dilencinin üzerinden çıkan parayı 4 zabıta sayabildi Dilencinin üzerinden çıkan parayı 4 zabıta sayabildi
Yok artık Dzeko Herkes jübilesini beklerken dünya devine imzayı atıyor Yok artık Dzeko! Herkes jübilesini beklerken dünya devine imzayı atıyor
Sakarya’da korkunç kaza: Cip kamyona saplandı, sürücü hayatını kaybetti Sakarya'da korkunç kaza: Cip kamyona saplandı, sürücü hayatını kaybetti
Aydın’da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı Aydın'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye’ye bomba yağdırdı İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM’de kabul edildi İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti Gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti
Survivor’dan kaçar gibi ayrılan Hikmet’in nereye gittiği belli oldu Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu
Elon Musk, Trump’ı hedef aldı: Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet Elon Musk, Trump'ı hedef aldı: Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet

22:04
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek
21:21
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
20:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ı kabul etti
19:46
Cemil Tugay’dan CHP’li vekillere sitem: Sürece katkılarını görmedim
Cemil Tugay'dan CHP'li vekillere sitem: Sürece katkılarını görmedim
10:20
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir Canlı getirene para ödülü veriliyor
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü veriliyor
10:15
Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı
Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı
10:08
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
09:48
4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu
4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu
09:30
Süper Lig’de yılın imzası Cenk Tosun’un yeni adresi belli gibi
Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi
09:14
BDDK onay verdi 2 yeni banka kuruluyor
BDDK onay verdi! 2 yeni banka kuruluyor
08:55
Bakanlıktan Özgür Özel’in akaryakıt istasyonlarıyla ilgili iddiasına yanıt
Bakanlıktan Özgür Özel'in akaryakıt istasyonlarıyla ilgili iddiasına yanıt
08:48
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu
08:18
Netanyahu ilk çapraz sorgusunda 1788 kez aynı cevabı verdi
Netanyahu ilk çapraz sorgusunda 1788 kez aynı cevabı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2025 02:12:55. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'in Basın Mensuplarına Yönelik İhlalleri Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.