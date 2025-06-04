İsrail'in Basın Mensuplarına Yönelik İhlalleri Artıyor

İsrail'in Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da basın mensupları aleyhinde 119 ihlal gerçekleştirdiği belirtildi.

Filistin Kalkınma ve Basın Özgürlüğü Merkezi, İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da mayıs ayında basın mensupları aleyhinde işlediği ihlallerin yer aldığı bir rapor yayımladı.

Raporda mayıs ayında Filistin'de medya özgürlüklerini hedef alan ihlallerin sayısında nisan ayına nispetle önemli bir artış görüldüğü ifade edildi.

İsrail ordusunun, basın mensupları aleyhinde nisanda 73 olan ihlal sayısının mayıs ayında 119'a yükseldiği belirtildi.

Mayıs ayındaki ihlallerin 82'sinin Batı Şeria'da, 37'sinin Gazze Şeridi'nde gerçekleştiği ifade edildi.

İsrail güçlerinin, Gazze'de 6'sı yaşadıkları yerleri bombalayarak 15 gazeteciyi "soğukkanlılıkla" öldürdüğü bildirildi.

Basın mensuplarının ayrıca görev yaptıkları sırada da sürekli fiziksel saldırıya maruz kaldıkları belirtilen açıklamada, 19'u Batı Şeria'da olmak üzere 27 fiziksel saldırı vakasının yaşandığı aktarıldı.

Mayıs ayında yaşanan saldırılar arasında en şiddetlisinin ise Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Issam Rimavi'nin, işgal altındaki Batı Şeria'da, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin baskınını takip ederken darbedilmesi olduğu ifade edildi.

Ramallah kentine bağlı Mugayyir ve Ebu Felah köylerinde bulunduğu sırada üzerinde basın yeleği olmasına rağmen ağır şekilde darbedildiği anımsatılan Rimavi'nin, başına aldığı ağır darbe sonucu beyin sarsıntısı yaşadığı; hala Filistin Tıp Kompleksi'nde tedavi altına olduğu belirtildi.

Öte yandan Al Jazeera kanalına konuk olarak çıktıktan sonra gazeteci Servet Şakra'nın yaklaşık 6 saat gözaltına alındığı; Sada News muhabiri Hanin Kavarık'ın da gözaltına alındıktan sekiz gün sonra serbest bırakıldığı kaydedildi.

Mayıs ayında gerçekleştirilen 31 ihlalde ise haber akışının engellendiği; 4 ihlalde de basın mensuplarının ekipmanlarına el konulduğu ya da kullanılmaz hale getirildiği ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde insansız hava aracı ve füzelerle düzenlediği saldırılarda gazetecilere ait 10 evin yıkıldığı bilgisi paylaşıldı.

Merkez, Gazze Şeridi'nde süregelen soykırımla birlikte basın mensuplarının katledilme görüntülerinin gündemden düşmediğine dikkati çekti.