İsrail'in Batı Şeria'daki Ateşi 2 Çocuğu Yaraladı

Güncel

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu 2 çocuk yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Nablus kentinin doğusundaki Beyt Furik beldesine baskın düzenlediği belirtildi.

Baskın sırasında İsrail askerlerinin Filistinlilere ateş açması sonucu, gerçek mermiyle yaralanan 15 ve 16 yaşındaki iki çocuğun hastaneye kaldırıldığı aktarılan açıklamada, yaralıların durumlarına ilişkin detay verilmedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 11 bin 200'ü geçti.