İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırısı: 10 Yaralı

06.04.2026 10:26
İsrael, Batı Şeria'da Filistinli bedevi topluluğuna saldırarak 10 kişiyi yaraladı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirdiği saldırılarda 10 Filistinli yaralandı.

Nablus kentine bağlı Luben eş-Şarkiyye beldesi Köy Meclisi Başkanı Yakup Uveys, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, beldede yaşayan Filistinli bedevi topluluğuna saldırdığını belirtti.

Uveys, İsrailli saldırganların Filistinlilere ait 2 evi ve 10 aracı kundakladığını, olaylarda 10 Filistinlinin yaralandığını, bunlardan 2'sinin hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Filistinli aktivist Abduddayim el-Vadi ise Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Kusra beldesinde bir başka bedevi topluluğuna saldırdığını, bir aracı ateşe verdikten sonra Filistinli gençlerin tepkisi üzerine bölgeden uzaklaştığını ifade etti.

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırı başladığı Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de baskınlar, gözaltılar, öldürmeler, ev yıkımları, zorla yerinden etmeler ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerinde belirgin artış yaşanıyor

Filistinli resmi kaynaklara göre, bu süreçte Batı Şeria'da İsrail ordusunun ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 1100 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 500'den fazla kişi yaralandı, 22 bini aşkın Filistinli ise gözaltına alındı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin 5 Ocak'taki açıklamasına göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 2025 yılı boyunca işgal altındaki Batı Şeria'da 4 bin 723 saldırı gerçekleştirdi.

