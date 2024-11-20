İsrail'in Batı Şeria'ya Baskınları - Son Dakika
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İsrail'in Batı Şeria'ya Baskınları

İsrail askerleri, Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı; baskınlarda evler tahrip edildi.

20.11.2024 14:50
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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda biri çocuk ve biri kadın 15 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun dün akşamdan bu yana Nablus, Tulkerim, Ramallah, Beytullahim, El Halil ve Cenin kentlerine baskınlar düzenlediği belirtildi.

İsrail askerlerinin baskınlarda 15 Filistinliyi gözaltına aldığı, bu kişilerden birinin çocuk birinin de kadın olduğu kaydedildi.

Baskınlar sırasında ayrıca Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği, alıkonulan kişilerin ve ailelerinin darp ve tehdide maruz kaldığı aktarıldı.

Açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 11 bin 700'ü geçtiği ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin makamlarından yapılan son açıklamalara göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk, 790 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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