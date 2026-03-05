İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırısı: 11 Ölü

BEYRUT, 5 Mart (Xinhua) -- İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney banliyölerine düzenlediği hava saldırılarının ardından arama ve kurtarma çalışmaları yürüten ekipler, 4 Mart 2026.
Lübnanlı resmi kaynaklar, İsrail'in çarşamba günü ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan hava saldırılarında en az 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 kişinin ise yaralandığını bildirdi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, başkent Beyrut'un güneyindeki Aramun ve Saadiyat bölgelerine düzenlenen saldırılarda 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, kurtarma ekiplerinin hedef alınan bölgelerde arama-kurtarma çalışmalarına devam ettiği kaydedildi. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)
