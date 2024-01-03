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İsrail'in Beyrut'taki saldırısında Hamas lideri öldürüldü - Son Dakika
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İsrail'in Beyrut'taki saldırısında Hamas lideri öldürüldü

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'nin öldürüldüğü İsrail saldırısının boyutları gün ağarınca ortaya çıktı. Aruri ve beraberindeki 6 kişinin öldürüldüğü dün akşamki saldırıda, patlamanın şiddetiyle Hamas ofisinin bulunduğu binanın büyük oranda yıkıldığı görüldü. Saldırıda 3 füze kullanıldığı belirtildi. Saldırının ardından Lübnan'da temizleme çalışmaları başladı ve Hizbullah Hareketi İsrail'e karşılık verme tehdidinde bulundu.

İsrail\'in Beyrut\'taki saldırısında Hamas lideri öldürüldü
03.01.2024 - 10:47,
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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'nin öldürüldüğü İsrail saldırısının boyutları gün ağarınca ortaya çıktı.

Aruri ve beraberindeki 6 kişinin öldürüldüğü dün akşamki saldırıda, patlamanın şiddetiyle Hamas ofisinin bulunduğu binanın büyük oranda yıkıldığı görüldü.

AA muhabiri, olay bölgesinde görgü tanıklarıyla konuştu.

3 füze kullanıldı

Saldırının yaşandığı binanın hemen yanında bulunan kafenin işletmecisi, olay anında dükkanda olduğunu, atılan 3 füze nedeniyle çok şiddetli ses duyulduğunu anlattı.

Hamas ofisine birkaç metre mesafede bulunun söz konusu kafenin işletmecisi, 2 füzenin Aruri'nin bulunduğu ofis binasına, bir füzenin de binanın tam karşısında park halinde bulunan Aruri ve beraberindekilerin araçlarına isabet ettiğini kaydetti.

Patlama sonrası ofisten toz ve dumanlar yükseldi

Olay bölgesindeki bir binada çalışan Lübnanlı Rıza Ali ise "Aracımı caddeye park edip eve girdim, ardından şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası araçlar alev aldı, ofisten ise büyük bir toz bulutu yükseldi." dedi.

Havanın karanlık olduğunu ve saldırıda ölenleri görmediğini belirten Ali, patlama nedeniyle özellikle park halindeki birçok araçta büyük çapta hasar oluştuğunu aktardı.

Çevredeki binaların camları kırıldı

Lübnan güvenlik yetkililerinin, günün ağarmasından sonra saldırıda kullanılan füzeye ait parçaları toplamaya devam ettiği görüldü.

Saldırıya ilişkin ilk incelemelerin tamamlanmasının ardından "Hizbullah'ın kalesi" olarak ifade edilen Beyrut'ta Dahiye'nin Maşrafiye bölgesinde işlek bir caddede bulunan bina ve çevresinde oluşan enkazı temizleme çalışmaları başladı.

Tamamen sivillerin yaşadığı ve nüfusun oldukça yoğun olduğu bölgede birçok binanın camlarının tamamen kırıldığı, duvarlarda şarapnel parçaları nedeniyle delikler oluştuğu görüldü.

- Aruri suikastı

Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve beraberindeki 6 kişi, İsrail'in insansız hava aracı ile düzenlediği saldırıda Beyrut'ta "Hizbullah'ın kalesi" olarak tabir edilen "Dahiye"de öldürülmüştü.

İsrail ile 8 Ekim'den bu yana çatışma halinde olan Hizbullah Hareketi, İsrail'in Aruri'ye yönelik suikast saldırısının karşılıksız kalmayacağı tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: AA
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