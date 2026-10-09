İsrail'in çarşamba günü Gazze Şeridi ve Batı Şeria saldırılarında 5 Filistinli öldü

NABLUS, 9 Ekim (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Nablus kentine yönelik İsrail saldırısında hayatını kaybeden Filistinlinin yakınları, 7 Ekim 2026.

Filistinli sağlık kaynakları ve yerel kaynaklara göre, İsrail'in çarşamba günü Gazze Şeridi ve Batı Şeria'ya düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybetti. (Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua)