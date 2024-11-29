İsrail\'in Engellemesiyle Gazze\'de Yardım Yok

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki temsilcisi Ajith Sunghay, "BM, İsrail yetkililerinin insani yardım konvoylarını tekrar tekrar engellemesi veya reddetmesi nedeniyle yaklaşık 70 bin kişinin hala orada olduğuna inanılan Gazze'nin kuzeyine herhangi bir insani yardım götüremiyor." dedi.

Sunghay, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 13 aydır aralıksız devam ettiğine dikkati çeken Sunghay, bölgede açlık, hastalık ve ölüm tehdidinin yaşandığını belirtti.

Sunghay, "BM, İsrail yetkililerinin insani yardım konvoylarını tekrar tekrar engellemesi veya reddetmesi nedeniyle yaklaşık 70 bin kişinin hala orada olduğuna inanılan Gazze'nin kuzeyine herhangi bir insani yardım götüremiyor." dedi.

Günlük temel ihtiyaçların karşılanmadığına dikkati çeken Sunghay, insanların korkunç şekilde hayatta kalma mücadelesi verdiklerini bildirdi.

Sunghay, "Büyük çöplüklerde çöp karıştıran düzinelerce kadın ve çocuk gördüm. Büyük miktarda insani yardımın gelmesinin gerektiği çok açık ve gelmiyor. İsrailli yetkililerin bunu (yardım girişine izin vermesi) gerçekleştirmesi çok önemli." diye konuştu.

Filistin halkının öfkeli ve hayal kırıklığına uğramış durumda olduğuna dikkati çeken Sunghay, insanların kavranması güç acılar yaşadığının altını çizdi.