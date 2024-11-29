İsrail'in Engellemesiyle Gazze'de Yardım Yok - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in Engellemesiyle Gazze'de Yardım Yok

İsrail\'in Engellemesiyle Gazze\'de Yardım Yok

BM, İsrail'in insani yardım konvoylarını engellediğini ve Gazze'de 70 bin kişinin sıkıştığını açıkladı.

29.11.2024 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki temsilcisi Ajith Sunghay, "BM, İsrail yetkililerinin insani yardım konvoylarını tekrar tekrar engellemesi veya reddetmesi nedeniyle yaklaşık 70 bin kişinin hala orada olduğuna inanılan Gazze'nin kuzeyine herhangi bir insani yardım götüremiyor." dedi.

Sunghay, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 13 aydır aralıksız devam ettiğine dikkati çeken Sunghay, bölgede açlık, hastalık ve ölüm tehdidinin yaşandığını belirtti.

Sunghay, "BM, İsrail yetkililerinin insani yardım konvoylarını tekrar tekrar engellemesi veya reddetmesi nedeniyle yaklaşık 70 bin kişinin hala orada olduğuna inanılan Gazze'nin kuzeyine herhangi bir insani yardım götüremiyor." dedi.

Günlük temel ihtiyaçların karşılanmadığına dikkati çeken Sunghay, insanların korkunç şekilde hayatta kalma mücadelesi verdiklerini bildirdi.

Sunghay, "Büyük çöplüklerde çöp karıştıran düzinelerce kadın ve çocuk gördüm. Büyük miktarda insani yardımın gelmesinin gerektiği çok açık ve gelmiyor. İsrailli yetkililerin bunu (yardım girişine izin vermesi) gerçekleştirmesi çok önemli." diye konuştu.

Filistin halkının öfkeli ve hayal kırıklığına uğramış durumda olduğuna dikkati çeken Sunghay, insanların kavranması güç acılar yaşadığının altını çizdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Engellemesiyle Gazze'de Yardım Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:58 Rus uçakları, Halep’i vurmaya başladı Rus uçakları, Halep'i vurmaya başladı
15:54 Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi
15:28 Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran protesto Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran protesto
15:05 Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 13 özel hastaneye kayyum atandı Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 13 özel hastaneye kayyum atandı
13:25 CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
23:46 Okan Buruk fikstür nedeniyle TFF’ye isyan etti Okan Buruk fikstür nedeniyle TFF'ye isyan etti
23:31 Van Bronckhorst’tan istifa sorusuna olay cevap Van Bronckhorst'tan istifa sorusuna olay cevap
23:26 Okan Buruk, Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer sözleri Okan Buruk, Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer sözleri
23:00 Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere
22:43 Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv’e Macaristan’da 3-1 yenildi Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'e Macaristan'da 3-1 yenildi
22:39 Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
22:15 Netanyahu’dan orduya Orta Doğu’yu cehenneme çevirecek talimat: Yoğun savaşa hazırlanın Netanyahu'dan orduya Orta Doğu'yu cehenneme çevirecek talimat: Yoğun savaşa hazırlanın
22:11 İsrailli futbolcudan Beşiktaş maçında skandal hareket İsrailli futbolcudan Beşiktaş maçında skandal hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 17:17:06. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'in Engellemesiyle Gazze'de Yardım Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.