İsrail'in, Gazze'de hastane yerleşkesindeki çadırları bombalaması sonucu 4 Filistinli öldü - Son Dakika
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İsrail'in, Gazze'de hastane yerleşkesindeki çadırları bombalaması sonucu 4 Filistinli öldü

İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin bahçesinde yerinden edilmiş sivillerin çadırlarını hedef alması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

14.10.2024 09:16
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İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin bahçesinde yerinden edilmiş sivillerin çadırlarını hedef alması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesindeki çadırları bombaladığı belirtildi.

Hastane yerleşkesinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara düzenlenen saldırı sonucu çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı aktarılan haberde, İsrail saldırısının çadırlarda yangına yol açtığı ve alevlerin yayılmaya devam ettiği kaydedildi.

WAFA'ya konuşan Aksa Şehitleri Hastanesi yetkilileri, İsrail'in çadırlara yönelik saldırısı sonucu çok sayıda sivilin öldüğünü ve yaralandığını bildirdi.

Sağlık kaynaklarının bölgedeki AA muhabirine aktardığı bilgiye göre, saldırı sonrasında çıkan yangında yerinden edilen Filistinlilere ait yaklaşık 30 çadır yandı. Yangın yaklaşık 45 dakika devam etti.

Saldırıda biri çocuk ve biri kadın 4 Filistinli yaşamını yitirirken, 40 kişi de çeşitli şekillerde yaralandı.

Sağlık kaynakları, ölenlerin cesetlerinin tamamen yandığını, yaralananlarda ise çoğunlukla ikinci ve üçüncü dereceden yanık oluştuğunu aktardı.

Gazze'deki hükümet: Hastanede yerleşkesindeki çadırlar 7. kez bombalandı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre ise İsrail ordusu, Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesindeki yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara 7. kez saldırı düzenledi.

İsrail savaş uçakları, Deyr el-Belah kentinde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırları 10 Ocak, 13 Mart, 22 Temmuz, 4 Ağustos ve 27 Eylül'de de bombalamıştı.

Öte yandan, sosyal medyada, hastane yerleşkesindeki yangında bazı kişilerin alevler içinde kaldığı, çığlıkların duyulduğu görüntüler paylaşıldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 227 Filistinli öldü, 98 bin 464 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in, Gazze'de hastane yerleşkesindeki çadırları bombalaması sonucu 4 Filistinli öldü - Son Dakika

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