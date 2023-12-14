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İsrail'in Gazze'deki hastane görüntüleri çelişkili - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'deki hastane görüntüleri çelişkili

İsrail'in Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'nde silahlı Hamas üyelerinin esir alındığı iddiasıyla paylaştığı görüntülerde çelişkiler bulunuyor. Görüntülerde, silahsız kişilerin elleri yukarıda İsrail güçleri önünde yürüdüğü, daha sonra ise ellerine silah tutuşturulduğu görülüyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ise İsrail güçlerinin hastaneye baskın yaparak 70'ten fazla sağlık personelini kaçırdığını açıklamıştı.

İsrail\'in Gazze\'deki hastane görüntüleri çelişkili
14.12.2023 - 22:41,
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İsrail'in, Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'nde silahlı 70 Hamaslının esir alındığı yönünde servis ettiği görüntülerde yer alan çelişkiler ordunun yine "silahlarıyla teslim olan terörist kurgusu" yapmaya çalıştığı şeklinde yorumlandı.

İsrail ordusu bugün X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, İsrail güçlerinin Kemal Advan Hastanesi içindeki Filistinli direnişçileri esir aldığını iddia ettiği bir görüntü yayınladı.

Ordunun paylaşımında, "70'in üzerinde terörist ellerinde silahlarla hastaneden çıktı. Teröristler daha detaylı sorgulanmak üzere sahadaki sorgu görevlilerine nakledildi." ifadelerine yer verildi.

Görüntülerde, elleri yukarıda teslim olmuş şekilde İsrail güçlerinin önünde yürüyen onlarca silahsız kişi dikkati çekti. Görüntülerin devamında ise bu kişilerden üst kıyafetleri çıkarılmış 4 kişinin bazı sağlık malzemelerini, copları ve silahları askerlerin önüne bıraktığı görüldü.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin X sosyal medya platformundan Arapça paylaştığı mesajında yer verdiği fotoğrafta bu kez aynı kişilerin "ellerinde silahlar" olduğu görüldü.

Ordu tarafından yayınlanan videoda, esir alınan kişilerin silahlı olmaması fotoğrafta esirlerin ellerine silah tutuşturulduktan sonra çekildiği izlenimi vermesi İsrail güçlerinin yine "silahlarıyla teslim olan terörist kurgusu" yapmaya çalıştığı yorumlarına neden oldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İşgal güçleri, 70'ten fazla sağlık personelini kaçırdı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ise İsrail güçlerinin Kemal Advan Hastanesine baskın yaparak Başhekim??????? Ahmed el-Kahlut ile 70'ten fazla yaralı ve sağlık personelini hastaneden çıkararak bilinmeyen bir yere götürdüğünü açıklamıştı.

İsrail ordusu, Gazze'deki işgalini genişletirken, basında Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki yıkımın ortasında yarı çıplak, iç çamaşırlarıyla yan yana dizilmiş onlarca Filistinlinin elleri kelepçeli görüntüsü yer almıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın 7 Aralık'ta paylaştığı görüntüler, sosyal medyada ve uluslararası kamuoyunda tepki çekmişti. İsrail'in "teslim olan silahlı teröristler" şeklinde yansıtmaya çalıştığı kişilerin İsrail güçleri tarafından kaçırılan siviller olduğu ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA
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