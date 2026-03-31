İsrail'in Gazze'deki Saldırısında 3 Ölü, 15 Yaralı

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentlerine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Hastane yetkilileri, AA muhabirine yaptıkları açıklamada İsrail ordusunun, Han Yunus kentinde bir grup Filistinliyi İHA ile hedef alması sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin yaralandığını belirtti.

Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesinden bir yetkili, İsrail ordusunun Tuffah Mahallesi'nde sivilleri İHA ile hedef alması sonucu 2 Filistinlinin yaralandığını kaydetti.

Nasır Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre ise İsrail'in güneydeki Refah kentinde yer alan El-Mevasi bölgesinde sivillerin toplandığı bir yere İHA ile düzenlediği saldırıda biri ağır 9 Filistinli yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Faluca bölgesinde de İsrail'in bir grup sivili hava saldırısıyla hedef alması sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından bugün yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 709 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Açıklamada saldırılarda 1928 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 756 cenazenin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybının 72 bin 285'e, yaralı sayısının ise 172 bin 28'e çıktığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.