İsrail'in Gazze'deki Saldırısında 3 Ölü, 15 Yaralı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'in Gazze'deki Saldırısında 3 Ölü, 15 Yaralı

31.03.2026 20:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze'nin Han Yunus ve Refah kentlerine düzenlediği İHA saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentlerine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Hastane yetkilileri, AA muhabirine yaptıkları açıklamada İsrail ordusunun, Han Yunus kentinde bir grup Filistinliyi İHA ile hedef alması sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin yaralandığını belirtti.

Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesinden bir yetkili, İsrail ordusunun Tuffah Mahallesi'nde sivilleri İHA ile hedef alması sonucu 2 Filistinlinin yaralandığını kaydetti.

Nasır Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre ise İsrail'in güneydeki Refah kentinde yer alan El-Mevasi bölgesinde sivillerin toplandığı bir yere İHA ile düzenlediği saldırıda biri ağır 9 Filistinli yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Faluca bölgesinde de İsrail'in bir grup sivili hava saldırısıyla hedef alması sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından bugün yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 709 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Açıklamada saldırılarda 1928 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 756 cenazenin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybının 72 bin 285'e, yaralı sayısının ise 172 bin 28'e çıktığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, Refah, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'deki Saldırısında 3 Ölü, 15 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaşı sona erdirecek gelişme Pezeşkiyan resmen ilan etti Savaşı sona erdirecek gelişme! Pezeşkiyan resmen ilan etti
Eskişehir’de Sürücüye 350 Bin Lira Ceza Eskişehir'de Sürücüye 350 Bin Lira Ceza
AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım
İşte tutuklanan Özkan Yalım’ın savcılık ifadesi İşte tutuklanan Özkan Yalım'ın savcılık ifadesi
İran’dan Hürmüz Boğazı’ndan geçişlere kısıtlama ve ücret getiren yasa tasarısına onay İran'dan Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere kısıtlama ve ücret getiren yasa tasarısına onay
Kemerburgaz yolu göle döndü, koca kamyon sulara kapıldı Kemerburgaz yolu göle döndü, koca kamyon sulara kapıldı

20:21
A Milli Takımımızın tarihi Kosova maçı 11’i belli oldu
A Milli Takımımızın tarihi Kosova maçı 11'i belli oldu
20:20
Brent petrol, 105 doların altına geriledi
Brent petrol, 105 doların altına geriledi
19:53
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan ateşkes açıklaması
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ateşkes açıklaması
19:47
Kenan Tekdağ hakkında tahliye kararı
Kenan Tekdağ hakkında tahliye kararı
19:26
Egemen Korkmaz maç esnasında yere yığıldı İşte son durumu
Egemen Korkmaz maç esnasında yere yığıldı! İşte son durumu
18:27
ABB konser davasında tutuklu tüm sanıklar tahliye edildi
ABB konser davasında tutuklu tüm sanıklar tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 20:30:37. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'deki Saldırısında 3 Ölü, 15 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.