İsrail'in Gazze saldırılarında 102 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze saldırılarında 102 Filistinli hayatını kaybetti

03.07.2025 22:18
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 102 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 44'ü insani yardım bekleyenler olmak üzere 102 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze ablukasını sıkılaştırıp insani yardım girişini engelleyerek insani felakete yol açan İsrail'in hedefinde yerinden edilen Filistinliler ve yardım bekleyen siviller vardı.

Sağlık alanından kaynaklar ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentindeki Mustafa Hafız Okulunu bombaladı.

Yerinden edilen Filistinlilerin barındığı okulda İsrail saldırısı nedeniyle aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 17 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Bombalanan okulda büyük yıkım meydana geldi ve yangın çıktı.

İsrail ordusu Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Fahd es-Sabah Okulunu tahliye uyarısı yaptıktan sonra iki kez hedef aldı. İsrail'in hedef aldığı okulun enkazından bir kadının cesedi çıkarıldı.

Gazze kentindeki Nablusi Kavşağı yakınında İsrail ordusunun insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucu 30 Filistinli hayatını kaybetti.

Derec Mahallesi'nde İsrail ordusunun "Ebu'l Karaya" ailesine ait evi bombalaması sonucu bir kadın yaşamını yitirdi.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda 7'si insani yardım bekleyen 26 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ayrıca Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları bombaladı. Saldırıda çok sayıda çadır yanarak kül oldu.

Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde, İsrail ordusunun insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Gazze'nin kuzeyinde de Sqlahaddin Caddesi'nde İsrail ordusunun sözde yardım dağıtım noktası yakınındaki Filistinlilere ateş açması sonucu 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının Zeytun ve Tuffah mahallelerinde Filistinlileri hedef alması sonucu 3 kişi öldü.

Gazze kentinin merkezindeki Vahde Caddesi'ne İsrail ordusunun birkaç gün önce düzenlediği saldırıda yaralanan Filistinli bir çocuk hayatını kaybetti.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da İsrail topçu birliklerinin Batı Kavşağı bölgesini hedef alması sonucu 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Cibaliya'da İsrail ordusunun bombardımanında Ebu Verde ailesinden 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'nin doğusundaki Yafa Caddesi'nde bir grup sivili hedef alan bombalı saldırıda 4, Gazze Şeridi'nin merkezindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nı hedef alan bombalı saldırıda ise 4 olmak üzere toplam 8 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail uçaklarının Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nin Zerka bölgesinde hedef aldığı Fehd es-Sabah Okulunun enkazı altından çıkarılan bir Filistinlinin cenazesi El-Ehli Baptist Hastanesine kaldırıldı.

Gazze Şeridi'nin merkezindeki Megazi Mülteci Kampı'na ve Gazze kentine düzenlenen hava saldırılarında yaralanan ve aralarında Megazi Hizmetler Kulübü futbol takımı oyuncusunun da bulunduğu 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze saldırılarında 102 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika

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