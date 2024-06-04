İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 647 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 647 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail\'in Gazze\'ye düzenlediği saldırılarda 647 Filistinli hayatını kaybetti

Son 10 günde İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 647 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca yaralanan Filistinli sayısı 2 bin 539'a yükseldi. Son 24 saatte ise İsrail ordusunun gerçekleştirdiği 4 saldırıda 71 kişi yaşamını yitirdi, 182 kişi yaralandı. Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölenlerin sayısı 36 bin 550'ye, yaralı sayısı ise 82 bin 959'a çıktı. Enkaz altında ve yol kenarlarında hala ölülerin bulunduğu ancak cenazelere ulaşmanın zor olduğu belirtildi.

04.06.2024 13:36
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne son 10 günde düzenlediği saldırılarda 647 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamayla birlikte, son 10 günde yaralanan Filistinli sayısı 2 bin 539'a yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında son 10 günde 647 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamaya göre ise İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği 4 "katliam"da 71 kişi yaşamını yitirdi, 182 kişi yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'de Gazze'ye başlattığı saldırılarda ölenlerin sayısı 242 günde, 36 bin 550'ye, yaralı sayısı ise 82 bin 959'a çıkmış oldu.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 647 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika

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