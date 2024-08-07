İsrail'in Hamas liderine suikast iddiası Beyaz Saray'a iletilmiş - Son Dakika
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İsrail'in Hamas liderine suikast iddiası Beyaz Saray'a iletilmiş

Washington Post gazetesi, İsrail'in Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikastından sorumlu olduğunu Beyaz Saray'a ilettiğini öne sürdü. Beyaz Saray yetkilileri ise suikastı şaşkınlık ve öfke ile karşıladıklarını belirtti.

07.08.2024 12:34
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Washington Post (WP) gazetesi, İsrail'in Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikastından sorumlu olduğunu Beyaz Saray'a ilettiğini öne sürdü.

Gazetenin, Beyaz Saray'la irtibatlı kaynaklara dayandırdığı haberine göre, perde arkasında ABD ile İsrail arasındaki sürtüşmenin giderek arttığı ve Beyaz Saray yetkililerinin, Heniyye'nin suikasta uğramasını " Gazze'de ateşkes sağlamak için aylardır sürdürdükleri arayışta bir gerileme olarak gördüğü" belirtildi.

Heniyye'nin İran'da suikasta uğramasının ardından İsrail'in, suikasttan sorumlu olduğunu Beyaz Saray'a ilettiği kaydedilirken Tel Aviv'in suikast hakkında başka yorum yapmaktan kaçındığı ifade edildi.

Beyaz Saray yetkililerinin Heniyye'ye düzenlenen suikastı "şaşkınlık ve öfke" ile karşıladıkları belirtildi.

Haberde, konuya ilişkin görüşmelerin içeriğine hakim bazı ABD'li yetkililerin, "(Joe) Biden'ın İsrail'in eylemlerini kontrol altına almaya çalışmak için askeri yardımı şartlandırmak veya sınırlandırmak gibi önemli bir baskı uygulamaya istekli olduğuna dair hiçbir işaret olmadığı" değerlendirmelerine yer verildi.

Haberde ayrıca, ismi açıklanmayan birkaç ABD'li üst düzey yetkilinin, "İsrail'in, Hizbullah Hareketi liderleri ve İranlı komutanlara ABD'ye haber vermeden saldırı düzenlemesinin Biden'ı ve bazı yetkilileri öfkelendirdiği" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunan Heniyye'nin kaldığı konuta saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Hamas liderine suikast iddiası Beyaz Saray'a iletilmiş - Son Dakika

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