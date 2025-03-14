İsrail'in Harem-i İbrahim Camisi İhlalleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in Harem-i İbrahim Camisi İhlalleri

Filistin Dışişleri, İsrail'in Harem-i İbrahim Camisi üzerindeki yasa dışı uygulamalarını kınıyor.

14.03.2025 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Harem-i İbrahim Camisi'ni kontrol altına almayı amaçlayan tek taraflı ve yasa dışı uygulamalarını uluslararası taraflarla takip ettiklerini duyurdu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in iki haftadır Müslümanların ibadet etmesi için Harem-i İbrahim Camisi'ni tam olarak teslim etmeyi reddetmesine ilişkin bir açıklamada bulundu.

Açıklamada, Filistin Dışişleri Bakanlığının, başta UNESCO olmak üzere uluslararası kuruluşlar ve çeşitli ülkelerle birlikte İsrail'in ihlallerini ve Harem-i İbrahim Camisi'ni kontrol altına almayı amaçlayan tek taraflı, yasa dışı uygulamalarını takip ettiği kaydedildi.

İsrail'in caminin ilave bölümlerini zorla kontrol altına almasına dikkati çekilen açıklamada, bu durumun, camiyi tamamen Yahudileştirme, sinagoga dönüştürme ve tarihi ile hukuki statüsüne radikal ve sömürgeci bir gerçeklik dayatma girişimi olduğu ifade edildi.

Harem-i İbrahim Camisi'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer aldığına işaret edilerek, başta UNESCO olmak üzere uluslararası topluma "sorumluluğunu üstlenme ve camiyi koruma" çağrısında bulunuldu.

İsrail'in Hristiyan ve İslam mukaddesatına yönelik ihlallerinin durdurulması için uluslararası hukukun kapsadığı adımların atılması gerektiği vurgulandı.

Filistin Evkaf ve Din İşleri Bakanı Muhammed Mustafa Necm, İsrail'in ramazanın ikinci cumasında da Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanlara tam olarak açmayı reddettiğini duyurmuştu.

Harem-i İbrahim Camisi, ramazan ayında cuma günleri tamamen Müslümanların ibadetine açılıyordu ancak İsrail makamları bu yıl söz konusu uygulamayı 2 haftadır yerine getirmiyor.

Harem-i İbrahim Camisi'ne yönelik ihlaller

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın çevresi olarak kabul edilen El Halil kentindeki Harem-i İbrahim, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi ile Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal dördüncü cami kabul ediliyor.

Caminin altında yer alan mağarada Hazreti İbrahim ve eşinin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve eşlerinin mezarları bulunuyor.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü.

Tarihe "El Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen saldırıda 29 Filistinli hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

Caminin bölünmesinin ardından, Hazreti İshak ve eşinin bulunduğu kabirler Müslümanlara ayrılan kısımda kalmış, diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmıştı.

Bölünmüş kısımlar yılda onar gün karşılıklı olarak Müslüman ve Yahudi ziyaretçilere açılıyor. Buna göre, Yahudilerin dini bayramlarında cami olan kısım Yahudilere, Müslümanların dini bayramlarında da sinagog kısmı Müslümanlara tahsis ediliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Kültür, Dünya, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Harem-i İbrahim Camisi İhlalleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Miss Rodeo olarak biline fenomen 20 yaşında hayatını kaybetti Miss Rodeo olarak biline fenomen 20 yaşında hayatını kaybetti
Türkiye Basın Federasyonu’ndan siyasi partilere çağrı Türkiye Basın Federasyonu'ndan siyasi partilere çağrı
Ülkeyi ayağa kaldıran olay: Yol kenarında 9 öğrenci parçalanmış halde bulundu Ülkeyi ayağa kaldıran olay: Yol kenarında 9 öğrenci parçalanmış halde bulundu
’’Ücretin ne kadar’’ sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı ''Ücretin ne kadar'' sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı
Canlı yayında ’’Nas’’ tartışması Canlı yayında ''Nas'' tartışması
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
Kanlı Ay tutulması gerçekleşti: Türk halkını zora sokacak Kanlı Ay tutulması gerçekleşti: Türk halkını zora sokacak
Para çektiği banka önünde düşerek başını çarpan kişi hayatını kaybetti Para çektiği banka önünde düşerek başını çarpan kişi hayatını kaybetti
Tüketiciler geçen yıl en çok “ayakkabı“ için şikayetçi oldu Tüketiciler geçen yıl en çok "ayakkabı" için şikayetçi oldu
Bütün Avrupa Fenerbahçe’yi konuşuyor Bütün Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor
Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya büyük tepki Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya büyük tepki
Tamer Karadağlı bu kez kızıyla gündemde Katıldığı yarışmada ikinci oldu Tamer Karadağlı bu kez kızıyla gündemde! Katıldığı yarışmada ikinci oldu
Survivor’da büyük hata Fragman apar topar silindi Survivor'da büyük hata! Fragman apar topar silindi
Hala bunlara inanan var 2 milyon çarptılar, suçu cinlere attılar Hala bunlara inanan var! 2 milyon çarptılar, suçu cinlere attılar
Ev sahibi ve kiracılar dikkat Hepsi didik didik aranıyor Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Hepsi didik didik aranıyor

12:45 Çocuklar okul bahçesine oyun alanı istedi, Canik Belediyesi 2 tane bank hediye etti Çocuklar okul bahçesine oyun alanı istedi, Canik Belediyesi 2 tane bank hediye etti
11:58 Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
10:45 Sağlıkta büyük skandal Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu Sağlıkta büyük skandal! Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu
18:19 Özel okulda deney sırasında patlama: 6 öğrenci yaralandı Özel okulda deney sırasında patlama: 6 öğrenci yaralandı
18:13 Hastanede tedavi gören Kadir İnanır’ın son hali ortaya çıktı Hastanede tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı
18:08 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması için hazırız Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması için hazırız
17:42 Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın Şam’a gitti Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın Şam'a gitti
17:35 Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek’in bonservisini belirledi Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek'in bonservisini belirledi
17:34 Özgür Özel, kadına şiddet uygulayan Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan’ın istifasını istedi Özgür Özel, kadına şiddet uygulayan Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan'ın istifasını istedi
17:33 TİP lideri Erkan Baş’tan Halk TV’ye Rasim Ozan Kütahyalı tepkisi TİP lideri Erkan Baş'tan Halk TV'ye Rasim Ozan Kütahyalı tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2025 12:59:27. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail'in Harem-i İbrahim Camisi İhlalleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.