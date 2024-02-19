İsrail\'in hedef aldığı araçta mahsur kalan 6 yaşındaki Gazzeli kız çocuğunun son konuşmaları yayınlandı

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İsrail'in Gazze Şeridi'nde hedef aldığı bir araçta mahsur kalan ve ölmemek için yalvaran 6 yaşındaki Gazzeli kız çocuğu Hind'in hayatını kaybetmeden önceki "dehşet dolu anları" belgeleyen yeni ses kayıtları yayınlandı.

Filistin Kızılayı, İsrail'in hedef aldığı aracın içinde akrabalarının cansız bedenleri arasında İsrail güçlerinden saklanan ve kendisini kurtarmaları için ekiplere saatlerce yalvaran kız çocuğunun "yürek burkan" son konuşmalarından bir kesit daha yayınladı.

İsrail tanklarının etrafını sardığı küçük kız, üç saatten fazla süre Kızılay görevlisiyle telefonda konuştu. Hind'in yayımlanan son ses kaydında korku dolu bir ifadeyle, "Onlar (akrabalarım) öldü. Tank yanımda. Hareket ediyor. Arabanın önünden hareket ediyor. Bana çok çok yakın. Lütfen benimle kal. Telefonu kapatma. Birisi yanıma gelip beni aldığında telefonu kapatırsın olur mu?" şeklinde yalvardığı duyuluyor.

Ağlamaklı bir ses tonuyla "Lütfen gel beni al. Telefonu kapatma." diyen Hind'i Kızılay görevlisi, "Ömrüm! Vallahi buradayım. Bir yere gitmeyeceğim, seninle konuşacağım. Telefonu hiç kapatmayacağım. Kızılay ekiplerinden birisi gelip seni aldığından emin olana kadar kapatmayacağım. Hatta Allah korusun bir asker bile gelse kapatmayacağım. Telefon hep açık kalacak." diyerek teselli etmeye çalışıyor.

Ağlayarak "Saat kaç? Neredeyse gece yarısı oldu. Çok korkuyorum. Ne olur gel beni al." diyen Hind'e Kızılay görevlisinin, "Canım benim. Vallahi elimde olsa gelip seni alırdım. Hadi 'Allah' diyelim." dediği duyuluyor.

Filistin Kızılayı, 15 Şubat'ta Kızılay görevlisinin, İsrail'in vurduğu araçta mahsur kalan Hind'in korkusunu dindirmek amacıyla onunla birlikte Kur'an okuduğu ses kaydını yayınlamıştı.

Ne olmuştu?

Filistin Kızılayı, 30 Ocak'ta, Gazze Şeridi'nde ailesinin bulunduğu aracın İsrail güçlerince hedef alınması üzerine telefonla kendilerini arayarak yardım isteyen 15 yaşındaki Leyan Hamade'nin 29 Ocak'ta saldırıya uğradığı bilgisini paylaşarak, Leyan'ın yardım istediği ses kaydını yayınlamıştı.

Leyan'ın telefon görüşmesinin ardından hayatını kaybettiği, aynı araçta aralarında 6 yaşındaki Hind Receb'in de bulunduğu yakınlarının mahsur kaldığı ifade edilmişti.

Küçük Hind, dayısı ile eşi ve 3 çocuğunun cansız bedenlerine 12 günün ardından 10 Şubat'ta İsrail güçlerinin bölgeden çekilmesi sonrasında ulaşılmıştı. Hind'in içinde bulunduğu araç, ön camı ve gösterge paneli parçalanmış, yan tarafında kurşun delikleri açılmış halde bulunmuştu.

Filistin Kızılayı, arabanın içinde bulunan biri Hind'e ait 6 cesedin hepsinde ateşli silah ve bombardıman izleri tespit ettiklerini duyurmuştu.

Olay yerine gönderilen Filistin Kızılayına ait ambulansın da bombalandığı belirlenmişti. Hind ile birlikte 6 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldığı aracın yakınlarında tamamen yanmış halde başka bir aracın kalıntılarının bulunduğu ve bunun Hind'i almak için gönderilen ambulans olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

Gazze kentindeki Tel el-Heva Mahallesi'nde direkt hedef alınan ambulansın içinde Kızılay ekibinden Yusuf Zeyno ve Ahmed Medhun'un da cansız bedenlerine ulaşılmıştı.