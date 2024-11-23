İsrail'in Hiyam Beldesine Saldırıları Sürüyor

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İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ilçesine bağlı el-Hiyam beldesini kontrol etme girişimleri çerçevesinde saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Hiyam beldesine yönelik saldırıları cuma gecesinden bugünün sabahına kadar devam etti. Saldırıda beldeyi kontrol etmeye çalışırken neredeyse her türlü silahı kullandı.

İsrail, Hiyam beldesini Lübnan topraklarına hızlı kara saldırısı sağlayan stratejik bir geçit olarak görüyor.

Haberde, İsrail savaş uçaklarının beldeye yönelik baskınlarını yoğunlaştırdığı, topçuların da belde merkezi ve çevresini ağır ve orta top mermileriyle bombaladığı bilgisine yer verildi.

Bu girişimlere İsrail'in son iki günde hava ve topçu bombardımanında belirgin bir artış eşlik ettiği dikkati çekilerek, İsrail'in planının sadece Hiyam'a kara saldırısıyla sınırlı olmadığı vurgulandı.

Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinin Merciiyyun ilçesine bağlı olan el-Hiyam beldesi, Lübnan ile İsrail'i ayıran Mavi Hat'a yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta ve İsrail ordusunun 10 günden fazla bir süredir kontrol altına almak istediği stratejik beldelerden biri konumunda.