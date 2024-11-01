İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde cami ve binaları bombalayarak ölü sayısını 2865'e yükseltti.

01.11.2024 19:46
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İsrail ordusu, şiddetli hava saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde bir caminin de aralarında bulunduğu çok sayıda binayı patlayıcılarla havaya uçurdu.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde yer alan Sur kentinin merkezi ve bazı beldelerini hava saldırılarıyla hedef aldığı belirtildi.

İsrail savaş uçaklarının Sur kentindeki er-Raml Mahallesini bombaladığı aktarılan haberde, savaş uçaklarının kentteki İmam Hüseyin Camisinin yakınlarındaki bazı binaları da bombaladığı kaydedildi.

Sur kentine bağlı Cuveyye, Kafra ve Yatir beldelerinin de İsrail hava saldırılarına maruz kaldığı belirtilen haberde, güneydeki Nebatiye vilayetine bağlı Humeyn et-Tahta ve diğer bazı beldelerin de bombalandığı ifade edildi.

Haberde, İsrail savaş uçaklarının güneydeki Marcayun bölgesinde bir evi bombalaması sonucu can kayıplarının olduğuna işaret edildi.

Öte yandan İsrail ordusu, Sur kentine bağlı Dıheyre beldesinde bir cami ile diğer bazı binaları patlayıcılarla havaya uçurdu.

İsrail ordusunun sınır bölgesinde camiyi havaya uçurduğuna dair görüntüler, sosyal medyada yoğun şekilde paylaşıldı.

İsrail askerleri, sınır hattında Sünnilerin çoğunlukta olduğu Dıheyre beldesinde daha önce de 2 camiyi yıkmıştı.

??İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 865 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 865 kişi öldü, 13 bin 47 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 518 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika

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