İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısında 182 Ölü

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BEYRUT, 23 Eylül (Xinhua) -- İsrail'in Pazartesi günü Lübnan'ın güneyi ve doğusuna düzenlediği hava saldırılarında en az 182 kişi hayatını kaybetti, 727 kişi ise yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hayatını kaybedenler arasında kadın, çocuk ve sağlık görevlilerinin de bulunduğu belirtildi.

Adlarının gizli kalması koşuluyla Xinhua'ya konuşan Lübnanlı askeri kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının Pazartesi günü Lübnan'ın güney ve doğusuna 300'den fazla hava saldırısı düzenlediğini belirtti. Kaynaklar, geniş alanlara yayılan saldırılarda Lübnan'ın güneyindeki yaklaşık 40 kasaba ve köy ile Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'nde 17 kasaba ve köyün hedef alındığını söyledi.

Kaynaklar, "Lübnan Kızılhaçı ve Sivil Savunma Teşkilatı'na ait araçlar, yaralıları Lübnan'ın güney ve doğusundaki hastanelere nakletmeye çalışıyor" iafedelerini kullandı.