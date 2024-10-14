İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısında Can Kaybı Artıyor

Güncel

NABATİYE, 14 Ekim (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan'ın Nabatiye kentine düzenlediği hava saldırısının yol açtığı yıkım, 13 Ekim 2024.

Lübnan Sağlık Bakanlığı Pazar günü yaptığı açıklamada, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısının 2.306'ya, yaralıların sayısının ise 10.698'a yükseldiğini bildirdi. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)