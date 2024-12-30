İsrail'in Lübnan'a Saldırıları: 45 Ölü

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BEYRUT, 30 Aralık (Xinhua) -- İsrail'in 27 Kasım ile 22 Aralık tarihleri arasında ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Lübnan'da gerçekleştirdiği saldırılarda en az 45 kişi hayatını kaybetti.

İsminin açıklanmasını istemeyen Lübnanlı bir askeri kaynak, pazar günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada İsrail ordusunun bu süre zarfında sınır kasabalarında 17 kişiyi de tutukladığını ve bu kişilerin tamamının tarım ve hayvancılıkla uğraşan siviller olduğunu söyledi.

Kaynak, İsrail'in ateşkes ihlalleri arasında hava saldırıları, Lübnan'ın doğusu ve güneyi üzerinde insansız hava aracı ve savaş uçağı uçurulması, topçu bombardımanı, makineli tüfek ateşi, işgaller, yolların ve tarım alanlarının buldozerlerle kazılması, toprak bariyerlerin kurulması, araçların yakılması ve ezilmesi gibi faaliyetlerin yer aldığını belirtti.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı'na göre sınır köylerini bombalayan, evlere bubi tuzakları kuran ve yerleşim bölgelerini tahrip ederek yolları kapatan İsrail'in, 27 Kasım-22 Aralık tarihleri arasında Lübnan'a 816'dan fazla kara ve hava saldırısı düzenlediği tahmin ediliyor.

Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) Medya Ofisi Yardımcı Direktörü Candice Ardell, pazar günü yaptığı açıklamada İsrail Savunma Kuvvetleri'nin kendilerini uyararak Taybe bölgesinde barış gücü askerlerinin güvenliğini garanti edemeyeceklerini söylediğini ifade etti. Ardell, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin barış gücü devriyelerinin bu bölgeden uzak durması gerektiği yönünde uyarı yaptığını da sözlerine ekledi.

Ardell, "Barış gücü askerlerinin güvenliği en önemli önceliğimizdir ve onları gereksiz yere riske atacak hiçbir şey yapmayacağız.

Ayrıca İsrail Savunma Kuvvetleri'ne BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı uyarınca barış gücü askerlerinin güvenliğini ve Lübnan'ın güneyindeki UNIFIL operasyon alanı boyunca hareket özgürlüğünü sağlama yükümlülüklerini hatırlatıyoruz" diye vurguladı.

Lübnan Tarım Bakanlığı da cumartesi günü yaptığı açıklamada İsrail'in, 2020 yılında Dünya Gıda Programı'nın desteği ve Avrupa Birliği'nin sağladığı finansmanla Vadi el-Huceyr'de inşa edilen tohum çoğaltma projesini buldozerlerle yıkarak tahrip ettiğini duyurdu.