İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Sürüyor
İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Sürüyor

18.05.2026 15:04
Ateşkese rağmen İsrail, Lübnan'da 3 kişinin ölümüne neden olan saldırılara devam ediyor.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki beldelere gece saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı.

İsrail ordusu, 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları sabah saatlerinden bu yana güneydeki Sadikin, Kana, Deyr Antar, Maarake, Deyr Amis, Hinnaviyye, Mecdel Silm, Tebnin ve Deyr Zehrani beldelerini hedef aldı.

Maarake beldesindeki hava saldırısında 1 kişi yaşamını yitirirdi, 8 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun gece saatlerinde Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentinde bir eve düzenlediği saldırıda Filistin İslami Cihad komutanlarından Vail Abdulhalim ile 17 yaşındaki kızı yaşamını yitirmişti.

Hizbullah: İsrail'e ait demir kubbe platformunu hedef aldık

Öte yandan Hizbullah, ateşkes ihlallerine karşılık, İsrail'in kuzeyinde bulunan bir demir kubbe platformunu kamikaze dronla hedef aldığını duyurdu.

Hizbullah'ın açıklamasında ayrıca Lübnan'ın güneyinde işgal altındaki Reşaf beldesinde İsrail askerleri ve araçlarının roketlerle hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada Deyr Suryan'da da İsrail ordusuna ait bir haberleşme aracının dronla vurulduğu ifade edildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Sağlık Bakanlığı, dünkü açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 2 bin 988'e yükseldiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
