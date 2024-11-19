İsrail'in Lübnan'daki Saldırıları Artıyor - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'daki Saldırıları Artıyor

UNIFIL, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının arttığını ve çatışmaların şiddetlendiğini bildirdi.

19.11.2024 15:17
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Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Sözcüsü Andrea Tenenti, İsrail'in kara saldırılarının Lübnan'ın derinliklerine kadar ulaştığını ve Lübnan'ın içerisindeki kara çatışmalarının daha şiddetli hale geldiğini belirtti.

Tenenti, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Son bir ayda Mavi Hat boyunca yaşanan çatışmaların arttığına işaret eden Tenenti, "İsrail kara saldırıları Lübnan'ın derinliklerine kadar ulaştı. Lübnan'ın içerisindeki kara çatışmaları daha şiddetli hale geliyor ve bunlardan bazıları mevzilerimize çok yakın yerlerde gerçekleşiyor." dedi.

Tenenti, saldırılarda UNIFIL'in varlıklarının da zaman zaman zarar gördüğünü belirterek bugüne kadar 20 UNIFIL personelinin yaralandığını ancak hayati tehlikelerinin olmadığını söyledi.

UNIFIL'in, İsrail ordusu, Lübnanlı yetkililer ve insani yardım kuruluşlarıyla her gün koordinasyon sağladığını bildiren Tenenti, son 4 ayda sınıra yakın bölgelerde yaklaşık 1200 sivil ve insani yardım faaliyetini kolaylaştırdıklarının altını çizdi.

Tenenti, UNIFIL'in savaşan taraflarla iletişim kanallarını açık tuttuğunu da belirterek odak noktalarının gerginliği azaltmak, çatışmaların sonlanmasını ve Lübnan'da BM Güvenlik Konseyi'nin 1071 sayılı kararının tam uygulanmasını sağlamak olduğunu vurguladı.

UNIFIL'in yaklaşık 50 ülkeden 10 binden fazla "barış gücü personeli" olduğuna işaret eden Tenenti, "Bu duruşumuz 23 Eylül'den bu yana değişmedi. Pozisyonlarımızı terk etmedik. UNIFIL mensupları, operasyonlarımız yürüttüğümüz 50 pozisyonumuzda kalmaya devam ediyor, sahadaki durumu izliyor ve raporluyor." ifadelerini kullandı.

Tenenti, BM Genel Sekreteri'nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix'in geçen hafta UNIFIL, Lübnan ve İsrail'i ziyaret ettiğini de hatırlatarak Lacroix'in temaslarına ilişkin New York'ta basın toplantısı düzenleyeceğini söyledi.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 516 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 902'si kadın ve çocuk, 212'si sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 516 kişi öldü, 14 bin 929 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor. Birleşmiş Milletlerin verilerine göre, İsrail'in saldırıları sebebiyle Lübnan'da 1 milyon 400 binden fazla kişi yerinden edildi. Lübnan hükümeti ise yerinden edilen kişilerden 610 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'daki Saldırıları Artıyor - Son Dakika

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