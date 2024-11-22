İsrail'in Lübnan Saldırısı: 5 Ölü, 7 Yaralı

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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur'a bağlı Şatiye beldesine hava saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırıda 3 kişi öldü, 5 kişi ise yaralandı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberinde, Sur'a bağlı Tayr Diba beldesine düzenlenen İsrail saldırısında 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Sur'a bağlı Ensariye beldesinin hedef alındığı saldırıda da 1 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.