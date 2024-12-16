İsrail'in okul saldırısında 20 ölü, 35 yaralı - Son Dakika
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İsrail'in okul saldırısında 20 ölü, 35 yaralı

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İsrail ordusu, Gazze'de yerinden edilmiş sivillerin barındığı okula saldırdı, 20 ölü 35 yaralı var.

16.12.2024 02:02
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- İsrail, Gazze'de yerinden edilmiş sivillerin barındığı okulu vurdu: En az 20 ölü, 35 yaralı

GAZZE - İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus şehrinde bulunan yerinden edilmiş sivillerin barındığı bir okula düzenlediği saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.

Uluslararası kamuoyunun tepkisine rağmen Filistin'deki katliamlarına devam eden İsrail, Gazze Şeridi'nde bir kez daha yerinden edilmiş sivilleri hedef aldı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu Han Yunus Şehri'nde bulunan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı'na ait bir okula yönelik saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu en az 20 kişi hayatını kaybederken, 35 kişi de yaralandı. Yaralıların Gazze Şeridi'ndeki hastanelere kaldırıldığı bildirildi. Saldırı sonrasında yaşanan dehşet anları ise amatör kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Acil Durum, Güvenlik, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Medya, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in okul saldırısında 20 ölü, 35 yaralı - Son Dakika

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